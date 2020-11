Après le Japon. Toyota C-HR GR Sport en route vers l’Europe

Proposition d’entrée dans ce qui est une nouvelle hiérarchie de variantes sportives Toyota, la version GR Sport a été récemment introduite dans le populaire crossover C-HR, mais uniquement pour le Japon. Cependant, et parce que l’Europe ne pouvait être laissée de côté, la marque japonaise s’arrête pour présenter la version européenne Toyota C-HR GR Sport.

En commercialisation, sur le marché japonais, seulement depuis octobre dernier, il est bon de dire que le Toyota C-HR GR Sport n’a pas mis longtemps à franchir les frontières et à accélérer vers l’Europe, dans ce qui, nous n’en doutons pas, sera certainement un très bien accueilli par les consommateurs européens.

Pariant clairement sur le look certes sportif, le Toyota C-HR GR Sport maintient intacts les moteurs hybrides déjà connus, n’enregistrant que quelques légères modifications techniques, à commencer par une augmentation de la fermeté des suspensions et des amortisseurs. Ceci, avec l’objectif supposé d’offrir un sentiment expérience de conduite plus amusante et engageante.

Les roues et pneus 19 ″ sont tout aussi nouveaux et spécifiques à cette version, et la marque japonaise garantit qu’elle a également déplacé la direction, afin d’assurer une réponse plus rapide.

Spécifique au moteur de 1,8 litre, l’adoption de la même barre stabilisatrice – plus grosse – du moteur de 2,0 litres, afin de garantir un roulis inférieur.

Passons maintenant à l’argument principal de ces versions, l’esthétique, la garantie de tous les détails caractéristiques de la famille GR Sport, à commencer par la couleur noire des optiques, des antibrouillards et de la calandre. Le becquet avant adopte également un look plus agressif, Toyota ne proposant cette version que dans la variante bicolore, les clients pouvant choisir parmi un total de huit couleurs extérieures. Y compris, un nouveau gris Cendre avec toit noir, uniquement disponible pour cette version GR Sport.

À l’intérieur de la cabine, il y a également quelques modifications mineures, notamment des revêtements en Alcantara et un volant recouvert de cuir perforé, en plus de surpiqûres contrastées et d’une série de logos «GR».

En parlant de technologies, le Toyota C-HR GR Sport est équipé de série d’une optique avant à LED, de vitres teintées, de rétroviseurs extérieurs électriques, de sièges avant chauffants et d’un système d’appairage via Android Auto ou Apple CarPlay. En option, le client peut, par exemple, faire installer un système audio JBL avec neuf haut-parleurs.

Sans date d’arrivée précise chez les concessionnaires, bien que tout indique que cela se passe plus tard cette année, le Toyota C-HR GR Sport deviendra ainsi la version la plus «excitante» du multisegment populaire. Ceci, bien sûr, si la marque japonaise ne décide pas de passer des paroles aux actes, également dans ce modèle, et de lancer une version – au moins – GR.

Sinon, des rumeurs moins anciennes ont permis au C-HR de venir avec une version entraînée par le trois cylindres de 1,6 litre qui équipe la Yaris GR, qui offre 257 ch dans la version européenne et 268 ch dans la variante japonaise. .

Au dessus de cette version intermédiaire, seul le radical GRMN.

