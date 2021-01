Après le Cobra, AC Cars dévoile un scooter électrique

Après que des marques comme SEAT, Mercedes-Benz ou Audi ont révélé leurs scooters électriques, il était temps pour AC Cars, la «mère» de l’iconique AC Cobra, de rejoindre la mode, après avoir créé sa propre marque, la Autokraft par AC.

Son premier produit est un scooter appelé TR560 et dispose d’une batterie lithium-ion avec 24 V, chargeur intégré, une vitesse maximale de 25 km / h et 50 km d’autonomie.

Capable de se recharger en 4,5 heures, le premier scooter Autokraft by AC (un nom qui remonte aux années 1970) coûte 1692 livres (1899 euros), et pour 50 livres supplémentaires (56 euros) il est possible de l’équiper avec une batterie de plus grande capacité.