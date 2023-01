Après Le Chat Potté 2 : Le Dernier Vœu, Shrek 5 est-il confirmé ?

travaux de rêve

Le deuxième volet de Puss in Boots est sorti en salles, mais sa fin a laissé l’esprit ouvert aux fans de Shrek. Y a-t-il un cinquième film ?

© IMDbAprès Le Chat Potté 2 : Le Dernier Vœu, Shrek 5 est-il confirmé ?

Le Chat Botté : Le Dernier Vœu c’était l’une des dernières grandes sorties de 2022 qui a eu un impact au box-office mondial, totalisant près de 200 millions de dollars. Le film DreamWorks est arrivé en Amérique latine au cours de la première semaine de 2023 et le succès du personnage se poursuit, mais tous les téléspectateurs ont quitté les salles avec une pensée claire : Nous avons Shrek 5 ? Ensuite, un examen de ce qui s’est passé avec cette nouvelle suite et la pensée du producteur.

Dans cette nouvelle histoire de l’ancien fugitif de la loi et héros de San Ricardo, animée par Antonio Banderas, nous apprenons qu’il a passé huit de ses neuf vies, alors il se lance dans un voyage pour trouver l’ultime mystique. Souhaitez et restaurez les vies qu’il a perdues avec Kitty Softpaws et son nouveau compagnon Dog, un animal de compagnie de thérapie déguisé en chat chez Mama Luna, tout en fuyant de nouveaux ennemis essayant de le chasser en raison de sa réputation après le premier film.

+Est-ce que Shrek 5 est confirmé ?

Une fois la prémisse principale du film terminée, nous observons le Chat Botté dans une nouvelle phase de sa vie et annonçant ce que sera sa prochaine aventure : rendre visite à de vieux amis. A ce moment, l’image zoome et on le voit atteindre Far Far Away (Far Far Away), le royaume où se trouvent Shrek, Fiona et leurs enfants. Par conséquent, on pense que la prochaine production de la franchise sera avec un nouvel épisode de la saga des ogres. C’est comme ça?

Selon les plans officiels, un nouveau film était prévu pour 2019 lorsque Universal Pictures a acheté DreamWorks Entertainment en 2017, mais il ne s’est jamais concrétisé. Selon l’exécutif et producteur Chris Meledandri, ils sont dans une nouvelle version de la franchise : « Le défi pour nous a été de trouver quelque chose qui donne vraiment l’impression que ce n’est pas juste un autre film dans une série de suites »il a déclaré dans une interview avec La variété.

Les détails n’ont pas encore été révélés et on ne sait pas si les plans incluent réellement Shrek 5 Soit Le chat botté 3mais on peut dire que on reverra l’ogre et sa famille sur grand écran, bien que de manière non conventionnelle pour une suite. Pendant ce temps, vous pouvez profiter de tous les films sortis à partir de 2001, construisant l’un des univers animés les plus appréciés.

