Après le blocus toujours donné, l’Égypte entame l’expansion du canal de Suez: il sera plus large et plus profond

Fin mars, un porte-conteneurs de 399,94 x 59 mètres nommé Ever Given s’est coincé dans le canal de Suez. Cet immense navire, l’un des plus grands du genre au monde, passé six jours à bloquer tout le trafic maritime et donc une grande partie du commerce mondial. Cela a mis sur la table la nécessité d’agrandir le canal, donc l’Égypte doit travailler.

Et c’est que ce samedi la SCA (Autorité du canal de Suez) a commencé la travaux d’agrandissement du canal. Selon Osama Rabie, président de la SCA, les travaux devraient être achevés dans un délai maximum de 24 mois. L’idée est d’étendre la section plus au sud de 40 mètres et d’augmenter la profondeur de cette section entre deux et trois mètres.

Plus long et plus profond

Comme l’explique Rabie, «l’importance du projet d’expansion en cours est d’augmenter l’efficacité du canal et de réduire le temps de transit des navires, en plus d’augmenter le facteur de sécurité pour la navigation dans la région sud du canal». Abdel Fattah al-Sissi, président de l’Égypte, a également confirmé que si l’expansion du canal était déjà envisagée, le cas Ever Given a mis en évidence l’urgence du projet.

Le projet, comme nous l’avons indiqué, sera réalisé en plusieurs phases. Le SCA prévoit d’agrandir la section plus au sud, qui mesure environ 30 kilomètres de large, à 40 mètres. Cela va de la ville de Suez à la région des lacs amers. Il est également prévu d’augmenter la profondeur de cette section de 66 à 72 pieds (ou ce qui est pareil, de 20,11 mètres à 21,94 mètres).

En revanche, une deuxième voie au nord du Grand lac Amer qui a été ouverte en 2015 sera prolongée de 10 kilomètres le long du côté sud du lac, de sorte que atteindra 82 kilomètres de longueur et permettra le passage de plus de navires. Par la suite, les travaux continueront d’élargir le canal jusqu’à 30 kilomètres à travers la zone la plus au sud.

En fin de compte, le but est d’éviter que ce qui s’est passé avec Ever Given ne se reproduise. Le porte-conteneurs a bloqué une grande partie du commerce mondial et a forcé d’autres navires à prendre une route alternative ou à attendre. Actuellement, l’Ever Given, un navire japonais battant pavillon panaméen, est en plein différend avec la SCA, qui réclame une indemnité de 916 millions de dollars aux propriétaires en dommages-intérêts.

