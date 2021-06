Après l’avoir suivi chez un demi-million de personnes, l’efficacité de la première dose de Pfizer dans la vraie vie est de 50% : c’est ce que cela implique

Hier, Castilla – La Mancha a annoncé qu’elle commencera la vaccination du groupe d’âge des 30-39 ans en seulement 10 jours ; La Galice a décidé de l’ouvrir à tous les plus de 18 ans en juillet, ce que (avec quelques particularités) les îles Canaries avaient également lancé. La campagne de vaccination est sur le point d’affronter son troisième objectif et, avec lui, l’une des parties les plus critiques de la sortie de la pandémie.

Car, au fur et à mesure que les données épidémiologiques s’améliorent et que le nombre de vaccinés augmente, le risque que la situation devienne incontrôlable augmente. Le meilleur exemple en est peut-être la ville d’Antequera qui, en 15 jours et coïncidant avec les remises de diplômes et le « retour à la normalité » de la vie nocturne, est passé d’une incidence cumulée à 14 jours de 87 cas à 588. Il s’agit d’une croissance de 319%.

La vaccination a changé la physionomie des ondes virales, mais (et c’est important à retenir) une vaccination complète et généralisée. Cette semaine encore, une étude israélienne vient de confirmer que, dans le monde réel, la première dose du vaccin de Pfizer il est efficace à 54,4% contre l’infection symptomatique (et 51% contre l’infection confirmée par PCR). Bien sûr, entre 13 et 24 jours après l’injection.

MOINS DE 100 JOURS pour l’IMMUNITÉ DE GROUPE : Vers un AVENIR sans PANDÉMIE

Bien comprendre l’efficacité du vaccin

CLINIQUE Hôpital

Les données sont ahurissantes, certainement. Rappelons que, de manière générale, ce sont les données de l’essai clinique. C’est-à-dire que les résultats du vaccin dans des conditions réelles (et, nécessairement, pleins d’événements imprévus et d’erreurs) sont très similaires à ceux qu’ils ont testés sur des participants sains et avec des conditions de stockage et de distribution optimales et surveillées. C’était l’une des grandes inconnues qui restaient en suspens et cette analyse de plus d’un demi-million de personnes éclaire la question.

Cependant, la chose la plus intéressante est de se rappeler ce que cela signifie vraiment. Évidemment, une efficacité de 54,4% ne signifie pas que la moitié des vaccinés contracteront le coronavirus. Cela signifie qu’une personne (entre 13 et 24 jours après la première dose) a 50% moins de risque d’infection qu’une personne non vaccinée. C’est beaucoup, oui; mais aussi très peu.

L’immunité acquise avec les vaccins fait qu’il est difficile pour le virus de se déplacer aussi vite qu’avant, mais en termes de population, ces chiffres sont encore trop bas pour nous donner une certaine sécurité. On a vu comment d’autres pays, pourtant vaccinés à un bon rythme, ont vu leur situation épidémiologique se dégrader rapidement. Nous sommes à l’abri de répéter les problèmes tragiques d’il y a un an, mais la pandémie est toujours bien vivante.