Après l’apparition de Luke dans The Mandalorian, les fans de Star Wars demandent à voir cette scène

La fin de ‘The Mandalorian’ c’est peut-être l’un des meilleurs moments de tout l’univers de ‘Guerres des étoiles’ pour avoir réussi à unir deux mondes qui semblaient différents, mais peu à peu nous avons commencé à remarquer qu’il était inévitable qu’ils ne se croisent pas. De plus, la série créée par Jon Favreau pour Disney + semble être venu unir le fandom, puis les divisions qui ont provoqué les films controversés de la dernière trilogie.

Être resté prisonnier de Moff Gideon, le petit Grogu réussi à s’échapper grâce à j’envoie et ses compagnons qui ont pris le croiseur impérial pour le sauver. Quand ils se sont retrouvés en difficulté, le légendaire Luke Skywalker pour les sauver, étant le Jedi qui a attrapé l’appel de Bébé yoda deux chapitres avant, et il sera celui qui l’entraînera dans la voie de la Force.

Cette situation a provoqué un tollé parmi les fans de la franchise créée par George Lucas en 1977, soulignant surtout comment le maître Jedi a sauvé l’équipage qui partait à la recherche du sauvetage de l’Enfant. Les « soldats noirs » sont retournés au navire pour attaquer l’équipe dirigée par The Mandalorian, mais Luke les a rattrapés avec son X-Wing et les a vaincus avec son sabre laser..







De la similitude des plans, cela a rapidement rappelé Scène de Dark Vador dans le film ‘Rogue One’ (2016), où on le voit déployer tout son talent au sabre et se débarrasser des rebelles. A cette occasion, les fans comptent ces moments comme « scènes de couloir », comme ils ont déjà Luke et le méchant de la saga. Maintenant, selon les fans, doit être le temps de voir la même chose, mais avec Anakin Skywalker dans la série ‘Obi-Wan Kenobi’, dans un flashback sur Order 66.

Scène de couloir Vader ✅

Scène du couloir de Luke ✅

Scène du couloir Anakin – Spectacle de Kenobi – Order 66 Flashback – I’m Call It – Théorie de Star Wars (@ SWTheory66)

Alors que dans ‘Épisode III: La revanche des Sith’ (2005) nous voyons Anakin entrant dans le temple Jedi pour assassiner les enfants, on s’attend à ce qu’une partie de ce moment, bien que pas si grossière, soit finalement montrée lors des événements de l’Ordre pour éliminer tous les Jedi. Peut-être Disney, dans l’un des nombreux projets de ‘Guerres des étoiles’ ils ont dans le futur, incluez-le pour satisfaire votre public.