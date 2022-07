Après l’annulation de Roe v. Wade, Take-Two Interactive, l’éditeur de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, a déclaré son soutien continu à son personnel

Take-Two Interactif a publié un rapport plus d’un mois après que la Cour suprême a décidé d’annuler Roe v. Wade, exprimant son « engagement continu » envers ses collègues aux États-Unis et dans le monde.

La célèbre loi de 1973 Roe v. Wade, qui protégeait le droit à l’avortement aux États-Unis, a été annulée, et Two Interactive a déclaré qu’elle offrirait une « solidarité sans faille » à tous ses employés qui seraient touchés.

Take-Two, l’organisation mère de l’éditeur et développeur de Grand Theft Auto, Rockstar Games, a déclaré : « Nous avons négocié avec nos fournisseurs de couverture pour garantir à nos collègues américains et à leurs familles les meilleurs soins possibles, où qu’ils vivent. »

Take-Two a adopté une plate-forme différente en plus d’augmenter les avantages de voyage et d’hôtel pour offrir un soutien crucial pour les grossesses, la fertilité, l’adoption, la pédiatrie et la parentalité.

Ce jugement, s’il est annoncé officiellement, aura des implications profondes qui seront vécues pendant des siècles à travers les lignes sociales et économiques, selon le développeur de Destiny.

« En créant un fossé entre ceux qui possèdent le droit fondamental de prendre des décisions de santé précises pour eux et ceux qui n’occupent pas cette même liberté », a déclaré le développeur.

Depuis lors, un certain nombre d’autres entreprises, dont Double Fine, ArenaNet et Outerloop Games, ont ouvertement dénoncé ce choix. De plus, il a été rapporté que Sony et Insomniac Games ont chacun contribué 50 000 € au projet d’assistance aux droits reproductifs des femmes.

De nombreux développeurs se sont prononcés contre la décision de la Cour suprême dans les semaines avant et après sa prise.

Cependant, la majorité d’entre eux, y compris ArenaNet, Respawn Entertainment et Devolver Digital, ont publiquement soutenu l’accès à l’avortement ou l’égalité raciale et ont donné de l’argent aux fonds locaux d’avortement. D’autres, comme le développeur de jeux Electronic Arts, se sont engagés à aider le personnel avec de meilleures prestations médicales liées aux voyages.

Toutes les ventes de ce package seront reversées au Collective Power Fund, qui distribuera ensuite l’argent à des organisations liées à l’avortement dans plus de 20 États.