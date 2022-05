Après l’accord avec Xiaomi, Huawei confirme qu’il ne collaborera plus avec Leica

Partager

Bien qu’a priori l’accord entre Leica et Xiaomi n’implique pas d’exclusivité, de Huawei, ils confirment déjà que leur collaboration est rompue et qu’ils ne lanceront plus de mobiles avec des objectifs Leica.

Quoi il y avait une « compréhension » entre Xiaomi et Leica C’était le plus grand secret de polichinelle de l’industrie, bien que le Xiaomi 12 Ultra qui débutera la collaboration devra encore attendre l’été prochain pour être présenté à la société viser directement le trône du marché mobile et par extension au secteur plus prime.

Depuis hier, le partenariat entre Xiaomi et Leica est officiel avec ce smartphone vaisseau amiral concentré sur la photographie déjà dans ses dernières étapes de développement, mais avant que Xiaomi ne nous présente son nouveau ‘Ultra’ la plupart d’entre nous se demandaient quelles conditions l’accord impliqueraits’il s’agirait d’une exclusivité ou qu’arriverait-il aux autres fabricants qui utilisaient auparavant des optiques Leica.

Le premier à confirmer ses prochains mouvements a été Huawei, qui, comme nous l’ont informé les collègues de l’Autorité Android, a mis fin à la collaboration avec la maison allemande le 31 mars, donc On ne verra jamais un smartphone Huawei avec une photo signée Leica. La réponse du représentant de Huawei a été si concise :

Nous pouvons confirmer que la coopération entre nos deux sociétés a pris fin le 31 mars.

Xiaomi lancera son premier téléphone portable avec des caméras Leica cet été

Une ère se termine, et c’est cet accord entre Leica et Huawei était en vigueur depuis 2016sorti avec la série P9 et maintenant terminé brusquement après le Trumpazo et le veto d’accès à la technologie américaine, qui a finalement aussi conduit à la chute aux enfers du géant de Shenzhen.

Ainsi, la série Huawei P50 sera le dernier à être lancé dans le monde entier sous la marque Leica sur son dos et les optiques de la célèbre société Wetzlar, qui ne sont plus dans le nouveau Huawei Mate Xs 2 ni dans le Huawei Mate 50 ou ultérieur.

Au cas où vous vous demanderiez sur quoi Huawei et Leica travaillaient ensemble, sachez que Les appareils du géant chinois n’étaient pas uniquement nourris d’optiquemais aussi de améliorations logicielles et de traitement avec des paramètres spécifiques, des modes de couleur sélectionnables, une amélioration du portrait et bien plus encore.

Dans le cas de Xiaomi, la vérité est que pour l’instant on ne sait pas quelles zones leica va touchermême si nous comprenons que l’accord sera similaire puisque le fabricant Haidian lui-même a reconnu que ce Xiaomi 12 Ultra est développé conjointement par les deux sociétés… Il va falloir patienter, mais le prochain ‘flagship’ de Xiaomi s’annonce très bien !

