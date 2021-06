Après la sortie de Carl Nassib, le changement de la NFL ne demandera-t-il pas à la culture?

Le joueur de ligne défensive des Raiders Carl Nassib est devenu le premier joueur actif de la NFL ouvertement homosexuel après avoir fait son coming out en public le 21 juin.

« Je veux juste prendre un moment pour dire que je suis gay », a déclaré Nassib dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Je pense juste que la représentation et la visibilité sont si importantes. »

Il a ajouté qu’il avait « agonisé » par la décision de sortir pendant 15 ans, dont cinq ont été passés dans la NFL.

Le coming out de Nassib offre une lueur d’espoir pour une meilleure représentation LGBTQ dans l’un des sports les plus hyper masculins au monde.

Les joueurs LGBTQ de la NFL ont critiqué la culture « ne demandez pas, ne dites pas » de la ligue. Est-ce que ça va changer maintenant ?

La NFL n’a pas toujours été l’endroit le plus accommodant pour les joueurs LGBTQ qui ont caché leur sexualité tout au long de leur carrière de footballeur.

En 1975, l’ancien joueur de la NFL David Kopay est devenu l’un des premiers athlètes professionnels à sortir. Il avait mis fin à sa carrière de footballeur trois ans plus tôt mais son coming out n’était toujours pas bien accueilli par la communauté sportive.

« Je ne pouvais pas trouver d’emploi, je ne pouvais pas obtenir de poste d’entraîneur, personne ne voulait m’embaucher. C’était comme si j’avais commis un meurtre », a-t-il déclaré l’année dernière, critiquant le manque persistant d’acceptation dans le sport américain.

« Je n’aurais jamais pu imaginer que près de 50 ans plus tard, nous n’aurions toujours pas d’athlètes ouvertement homosexuels dans les sports américains Big 4. »

Au moins deux joueurs de la NFL sont sortis avant Nassib, mais aucun n’a joué professionnellement après l’avoir fait.

En 2014, Michael Sam est devenu gay juste avant le repêchage de la NFL.

Si quelqu’un espérait que Sam deviendrait un agent de changement, ses espoirs ont rapidement été anéantis car Sam, qui avait été repêché par les Rams de St. Louis au 7e tour, a été exclu du sport avant même de jouer une seule saison.

Puis, en 2019, l’agent libre de la NFL Ryan Russell est devenu bisexuel dans un essai écrit pour ESPN.

« Aujourd’hui, j’ai deux objectifs : retourner dans la NFL et vivre ma vie ouvertement », a écrit Russell. « Je veux vivre mon rêve de jouer au jeu pour lequel j’ai travaillé toute ma vie et être ouvert à propos de la personne que j’ai toujours été. »

Il n’a plus joué professionnellement depuis.

Les espoirs de la NFL rapportent qu’on leur a demandé s’ils « aiment les hommes ».

La ligue a toujours évité tout interrogatoire concernant leur traitement des joueurs LGBTQ, principalement parce qu’ils ont évité de les accueillir.

Il est absurde de suggérer que l’intégralité de la NFL, avec au moins 50 hommes par équipe, soit composée d’hétérosexuels, mais c’est ce que la culture du sport voudrait nous faire croire.

Les informations selon lesquelles des prospects de la NFL se sont fait poser des questions bizarres sur leurs habitudes de consommation de drogue ou sur le fait que leurs mères soient ou non des travailleuses du sexe peuvent être anecdotiques, mais de telles pratiques sont censées servir à couvrir la vie personnelle du joueur d’invasion de la ligue et à discriminer en fonction de leurs conclusions.

Des joueurs comme Eli Apple et Derrius Guice affirment avoir été interrogés sur leur sexualité et interrogés pour savoir s’ils « aiment les hommes » ou non.

Il ressort clairement du manque de représentation LGBTQ de la NFL quelle est la réponse souhaitée à cette question.

La ligue n’a peut-être pas un contrôle total sur la présence ou non de joueurs homosexuels dans le sport, mais elle a certainement fait tout son possible pour s’assurer que ces joueurs ne se sentent pas à l’aise de sortir.

L’homophobie prospère dans la NFL.

Les vestiaires et les terrains de jeux peuvent être des terrains fertiles pour l’homophobie et le machisme.

Esera Tualo, un ancien joueur des Packers qui est sorti après avoir quitté la NFL, a déclaré dans son autobiographie que les insultes homophobes étaient un incontournable des discussions dans les vestiaires.

Il a également raconté une histoire de la réaction d’un autre joueur Sterling Sharpe à la possibilité qu’ils soient des joueurs non réguliers dans son équipe.

« Il a dit que si les gars découvraient qu’un autre joueur était gay un lundi, il ne pourrait pas jouer le dimanche. »

Ce genre de commentaires renforce la culture du silence qui opprime les joueurs LGBTQ et permet à l’homophobie de s’envenimer.

Le coming out de Nassib met en lumière une identité dont la NFL croyait historiquement qu’elle n’existait pas dans ses rangs.

Donner aux jeunes fans l’occasion d’encourager un joueur ouvertement gay qui défie les notions obsolètes de ce à quoi un joueur macho de la NFL devrait agir ouvre la voie à une plus large acceptation de la communauté LGBTQ.

La nouvelle génération de joueurs socialement actifs de la NFL fait désormais partie d’une ligue qui accueille les clubs de fans LGBTQ, se promène dans les défilés de la fierté et vend des vêtements non genrés.

La culture change quelque peu, car l’annonce de Nassib a été généralement bien accueillie.

Pourtant, ce dont la ligue doit vraiment faire le point, c’est ce qui a rendu la sortie si « angoissante » pour des joueurs comme Nassib.

Utiliser l’élan de la sortie de Nassib pour engendrer une nouvelle culture d’acceptation peut être le seul moyen de défaire le siècle de discrimination LGBTQ dans le sport.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.