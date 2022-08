Après La Reina del Flow : ce sont les 3 meilleures séries colombiennes que le streaming a donné

La reine du flux C’est l’une des séries latino-américaines les plus réussies depuis son arrivée sur Netflix. Protagonisée par Caroline Ramírez Oui Charles Torres, cette bande a un total de deux saisons qui dépassent 20 épisodes chacune. Et, malgré sa longue durée, la vérité est que l’intrigue a captivé des milliers de personnes à travers le monde. En fait, de nombreux fans attendent toujours une suite.

Ceci est dû au fait La reine du flux C’est une histoire émouvante de dépassement, de pardon et pleine d’émotions qui a une grande intrigue. Eh bien, au-delà des messages qu’il laisse, il englobe parfaitement la romance, le drame, le suspense et l’action. De même, la chimie sans précédent entre Carlos Torres et Carolina Ramírez a rendu l’histoire encore plus réelle.

A tel point que, compte tenu de la grande fureur que cette série a suscitée, Netflix n’a pas hésité à miser à nouveau sur le contenu venu de Colombie. C’est pourquoi, à partir de spoilers on vous dit quelle série colombienne a quitté la plateforme après La reine du flux.

+ La série colombienne qui a réussi après La Reina del Flow :

1. Aimer et vivre :

Cette série est arrivée sur Netflix il y a quelques mois à peine, mais elle a été créée à l’origine en 2020. Bien qu’avec son arrivée sur la plateforme, elle ait gagné en visibilité et captivé les téléspectateurs. En fait, le grand succès est venu après La reine du flux parce que cette production met également en vedette Charles Torresmais cette fois il est accompagné d’Ana María Estupiñán.

Synopsis du spoiler : Un mécanicien nommé Joaquín et une chanteuse nommée Inés se croisent de manière inattendue alors qu’ils se battent pour leurs rêves. Elle, avec des milliers d’aspirations et lui avec un seul but : retrouver sa sœur, sa tranquillité d’esprit se complique lorsque les Delios apparaissent dans sa vie.

2. La revanche d’Analía :

Cette production est l’une des préférées des fans de Netflix. Il a une saison de 56 épisodes et, au-delà de sa longueur, les téléspectateurs sont ravis de son histoire. Egalement sorti en 2020, il a connu son plus grand succès lors de son arrivée sur la plateforme.

Synopsis du spoiler : Analía est une stratège politique qui décide qu’il est temps de retourner dans sa Colombie natale après des années passées au Mexique. Pourtant, son retour dans son pays n’a qu’un seul but : venger le meurtre de sa mère, perpétré il y a des décennies.

3. Café parfumé pour femme :

Comme La reine du flux, cette création était l’une des favorites et a suscité une rage imparable. Bien que, la vérité est que cette histoire de dépassement et de romance est très différente de celle qui a été réalisée par Carlos Torres et Carolina Ramírez. Cependant, le succès de la fiction a apporté certains scandales à ses protagonistes, William Levy et Laura Londoño, victimes de toutes sortes de rumeurs.

Synopsis du spoiler : Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom de 1994. Cette fiction s’attache à démontrer comment l’amour détruit les classes sociales. Suivez l’histoire de Gaviota, un cueilleur de café, et de Sebastián, un descendant de l’aristocratie du café qui se croisent de manière inattendue et tombent follement amoureux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂