Après la PS5, The Last Of Us Part 1 devrait sortir très prochainement sur PC.

Si vous avez envie de jouer Le dernier d’entre nous Partie 1 sur PC, vous y aurez peut-être accès plus tôt que prévu. Un développeur de Naughty Dog a déclaré que la mise à jour du studio du jeu post-apocalyptique bien-aimé devrait apparaître sur PC « très peu de temps » après la sortie de la PS5.

Après la sortie initiale de The Last of Us Part 1 sur PS5 en septembre, Jonathan Benainous, artiste senior des textures d’environnement de Naughty Dog, a répondu à un fan sur Twitter pour l’informer que la version PC arriverait très bientôt.

Une version PC a simplement été mentionnée comme étant « en développement », malgré l’annonce de la date de sortie de la version PS5 le 2 septembre. Certains craignaient que cela ne soit un problème similaire étant donné les longs retards pour les précédents titres PC exclusifs à PlayStation, cependant, Benainous a peut-être quelque peu apaisé ces craintes.

Bien sûr, très bientôt ne nous donne pas beaucoup d’informations, mais il semble que les personnes qui veulent jouer au jeu sur un ordinateur n’auront pas à attendre trop longtemps une fois Playstation les fans ont la chance de l’essayer.

Curieusement, The Last of Us Part 1 sera la première apparition de la franchise en deux parties sur une plate-forme non PlayStation. En conséquence, la sortie du remake sur PC donne au moins un minimum de crédibilité aux affirmations persistantes selon lesquelles The Last of Us Part 2 recevrait bientôt un transfert. Si Naughty Dog travaille sur ce jeu, cela deviendra clair avec le temps. Les modèles de personnages de The Last of Us Part 1 ont été bien améliorés et les paramètres ont été entièrement refaits. Le retour haptique est également inclus. Le remaster PS4 de 2014 a plutôt bien résisté, mais la réaction du remake a été divisée, ce qui est compréhensible étant donné que la majorité des améliorations concernent l’esthétique du jeu. Beaucoup de gens ont également été rebutés par le prix élevé du remake.