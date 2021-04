Après la mort de la princesse Diana, il est temps de pardonner à Camilla Parker-Bowles

La princesse Diana était sans aucun doute l’une des femmes les plus aimées de l’histoire du monde.

La nature tragique et mystérieuse de sa mort est donc devenue naturellement une pierre de touche de la réactivité émotionnelle pour les gens du monde entier.

Elle est à bien des égards représentative de tous les idéaux imaginables que nous considérons tous comme étant de la plus haute valeur par rapport aux caractéristiques que les femmes devraient posséder.

Cet appel universel de la femme autrefois connue affectueusement sous le nom de Lady Di s’applique à toutes les cultures, races, religions, genres, orientations sexuelles, partis politiques … vous l’appelez.

Qui aurait pu ne pas aimer la princesse Di?

Eh bien, sauf pour le prince Charles, semble-t-il. (Aïe, non?) Et à ses côtés, Camilla Parker-Bowles, désormais officiellement désignée sous le titre de Camilla, duchesse de Cornouailles.

Même si Camilla, âgée de 72 ans, a finalement épousé l’homme qu’elle aimait sans broncher depuis sa jeunesse en 2005, elle est plus connue sous le nom d ‘«autre femme» qui s’est tristement «intervenue entre» le prince de Galles, 71 ans, héritier apparent de le trône britannique et sa première femme, Lady Diana Spencer.

À l’été 2017, l’ombre omniprésente qui planait sur la personnalité publique de Camilla au cours des dernières décennies a été assombrie par la diffusion d’un documentaire sur la vie de la princesse décédée basé sur la biographie d’Andrew Morton, « Diana: Her True Story In Ses propres mots. «

Diffusé à l’origine uniquement au Royaume-Uni et désormais disponible aux États-Unis sur Netflix, « Diana: In Her Own Words » se compose principalement de séquences vidéo tournées par un caméraman de la BBC qu’elle a elle-même sélectionné.

À ne pas confondre avec les enregistrements réalisés par son entraîneur vocal d’alors, Peter Settelen, le caméraman encore inconnu affirme avoir été « secrètement convoqué au palais de Kensington par Diana en mars 1997 » pour ce qui était la première de sept sessions au cours desquelles il fit rouler les caméras alors qu’elle « se déchargeait d’années de colère avec la famille royale, y compris comment elle avait surpris Charles en flagrant délit … en train de parler avec sa maîtresse ».

Parmi les nombreux détails très personnels et choquants que Diana a révélés sur la façon dont elle a été «traumatisée» par sa relation avec Charles – y compris des déclarations selon lesquelles elle est entrée sur Charles assis sur les toilettes alors qu’il était engagé dans une séance de sexe au téléphone avec Camilla, que « Camilla était la plus torride des deux » et qu’elle « avait personnellement juré d’empêcher Charles de devenir roi » – sa description du moment où elle a directement confronté Camilla à propos de l’affaire est d’enflammer une fois de plus la colère de Camilla-loathers partout. .

Voici un extrait de l’un des enregistrements réalisés pour « Diana: Her True Story in Her Own Words » d’Andrew Morton:

«Le pire jour de ma vie a été de réaliser que Charles était retourné voir Camilla. L’un des moments les plus courageux de mes dix ans de mariage a été lorsque nous sommes allés à cette horrible fête (organisée par Lady Annabel Goldsmith en février 1989) pour le 40e de la sœur de Camilla. date d’anniversaire…

«Et puis après le dîner, nous étions tous à l’étage et je bavardais loin, et j’ai soudainement remarqué qu’il n’y avait ni Camilla ni Charles. Donc cela m’a dérangé. Alors je me dirige vers le bas. Je sais ce que je vais faire me confronter à …

« Je descends, et il y a un petit trio très joyeux en cours – Camilla, Charles et un autre homme discutent. Alors j’ai pensé: » C’est vrai, c’est ton moment « , et je me suis joint à la conversation comme si nous étions tous les meilleurs amis Et l’autre homme a dit: « Je pense que nous devrions monter maintenant. »

«Alors nous nous sommes levés, et j’ai dit: ‘Camilla, j’adorerais avoir un mot avec toi, si c’est possible’, et elle avait l’air vraiment mal à l’aise et baissa la tête …

«J’ai dit: ‘Camilla, je voudrais juste que tu saches que je sais exactement ce qui se passe.’

« Elle a dit: » Je ne sais pas de quoi vous parlez! «

«Et j’ai dit: ‘Je sais ce qui se passe entre toi et Charles, et je veux juste que tu le saches.’

«Et elle a dit: ‘Oh, ce n’est pas une situation de cape et de poignard.’

« J’ai dit: ‘Je pense que c’est’ …

« Elle m’a dit: » Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez tous les hommes du monde qui tombent amoureux de vous, et vous avez deux beaux enfants. Que voulez-vous de plus? «

« Alors j’ai dit: ‘Je veux mon mari.' »

Déchirant, bien sûr.

Je peux donc comprendre pourquoi beaucoup d’entre vous n’aiment peut-être pas ce que j’ai à dire ensuite, mais après deux décennies se sont écoulées depuis la mort de Diana, c’est quelque chose qui, je crois, devrait être dit.

Oui, Diana était la femme de Charles, mais Camilla n’était pas «l’autre femme». Diana l’était.

Camilla et Charles ont une histoire l’un avec l’autre qui remonte à leur première rencontre lors d’un match de polo en 1970, date à laquelle ils sont tombés amoureux l’un de l’autre, ont immédiatement commencé à se fréquenter et sont restés ensemble jusqu’à ce qu’il rejoigne la Royal Navy en 1971.

Et bien que Camilla se soit d’abord mariée, à Andrew Parker Bowles, en 1973, son choix d’épouser quelqu’un d’autre que le futur roi (enfin, peut-être) n’était pas par manque d’amour ou, pour être sûr, d’attraction physique entre les deux.

La seule chose assez puissante pour empêcher ces deux-là de se marier en premier lieu?

Sa tête de jeune fille.

Ou, en anglais américain simple, le fait qu’elle n’était pas vierge, ayant déjà perdu sa virginité au profit d’un autre homme, son futur mari, Andrew, avant de rencontrer Charles.

Les deux ont continué à être vus ensemble dans les années entre son mariage et ses fiançailles le 6 février 1981 avec Diana.

Selon une nouvelle biographie de la vie de Camilla, « The Duchess: The Untold Story », écrite par « Penny Junor, la plus grande auteure royale britannique », basée sur ses conversations avec la famille et les confidentes de Camilla, « Charles aurait supplié Camilla d’annuler son mariage avec son premier mari et d’avoir pleuré la veille de son mariage avec Diana.

Le livre dit qu’une dame d’honneur de la reine, qui était au courant des craintes du prince, s’était tenue avec lui à une fenêtre du palais de Buckingham à regarder la foule dans le centre commercial avec des larmes coulant sur leurs visages. «

Charles a épousé Diana non par amour ou même par affection, mais parce que ses parents et son pays lui ont dit de le faire.

Mais Camilla a toujours eu son cœur.

Rien de tout cela ne veut dire que Diana est un moyen de blâmer.

C’était une jeune femme innocente, une enfant vraiment, lorsqu’elle a été présentée à Charles à l’âge de 16 ans.

Elle n’aurait jamais pu connaître la véritable profondeur de son non seulement son désintérêt pour elle, mais son ressentiment déplacé à son égard d’être celle à ses côtés au lieu de sa bien-aimée Camilla Shand.

Mais en tenant dûment compte de la complexité des circonstances et de l’ampleur des forces qui dictent chaque détail mineur de la vie de ce futur (possible) futur dirigeant de toute la Grande-Bretagne, l’affaire en cours entre Charles et Camilla n’est peut-être pas excusable, mais elle est, si nous sommes complètement honnêtes avec nous-mêmes, tout à fait compréhensible.

Rendons donc à Diana ses hommages et souvenons-nous d’elle pour tout le beau travail qu’elle a accompli, à la fois en élevant ses merveilleux fils et pour des gens du monde entier.

Et dans l’esprit de sa grâce, même si elle n’a jamais pu pardonner à Camilla elle-même, essayons d’apprendre de sa capacité à interagir si bien avec les gens indépendamment de la classe, du poste ou d’autres circonstances de la vie et de montrer à Camilla une grâce qui nous est propre.

La rédactrice adjointe Arianna Jeret, MA / MSW, a été présentée dans Cosmopolitan, The Huffington Post, Yahoo Style, MSN, Fox News, Bustle, Parents et plus encore. Trouve-la sur Twitter et Instagram pour en savoir plus.