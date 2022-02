Après la fureur du cinquième opus, Neve Campbell pourrait revenir pour Scream 6

PARAMOUNT PICTURES

L’actrice qui donne vie à Sydney Prescott s’est confiée sur sa participation à la suite. Va-t-il suivre les traces de sa collègue Courtney Cox ?

© Paramount PhotosNeve Campbell est réapparu dans Scream.

Avis aux fans d’horreur ! crier 5 Ce fut un vrai succès si l’on parle de box-office. C’est qu’après une série de suites avec des critiques régulières, l’intérêt des téléspectateurs pour la franchise a rebondi avec les nouveaux ajouts au casting. Cependant, l’affection pour les acteurs qui travaillent sur le projet depuis le début est toujours valable. L’un d’eux est Neve Campbellqui pourrait être sur le point de revenir pour le sixième versement.

Dirigée par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillettaprès la mort de Wes Craven en 2015, la fiction est présentée comme une relance de Scream même si, en tout cas, elle continue avec les événements du quatrième film présenté en 2011. Ainsi, tant Campbell que Courteney Cox, David Arquette et Roger L. Jackson Ils ont été encouragés à revenir sur grand écran pour jouer à nouveau leurs rôles d’origine.

Aussi, la participation de Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ammar et Kyle Gallner il a fonctionné de telle manière que ses créateurs ne pensent qu’à la poursuite du succès. Début février, Paramount Pictures a annoncé que la formule sera répétée et qu’elle est déjà en pleine production de crier 6. Il a même été question de la possibilité de le publier enfin dans 2023.

Neve Campbell reviendra-t-il ? Pour le moment, seules Courtney Cox et Melissa Barrera ont indiqué leur enthousiasme pour cette nouvelle suite. Malgré cela, la participation du rôle essentiel de sydney prescott semble être le plus grand intérêt des fans de la franchise. Et elle a enfin donné la réponse ! « Ils m’ont contacté depuis la production. pas encore de scénario», soulignait-il lors de la convention d’horreur Mad Monster Party.

Ainsi, l’actrice de 48 ans qui s’est fait remarquer dans Château de cartes a insisté : «On m’a dit qu’un brouillon arriverait bientôt. En fait, un producteur de Scream devait m’appeler hier, parce qu’il voulait me parler de ce qui se passait.”. Après une forte insistance des fans, il a conclu : «Vous savez, nous verrons. Je vais lire le script et voir comment je me sens« Il ne reste plus qu’à patienter !

