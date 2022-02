Après la fureur d’Infinity War : Peter Dinklage pourrait revenir dans Marvel avec Thor : Love and Thunder

in

MERVEILLE

L’acteur de Cyrano pourrait revenir dans la franchise de super-héros. Découvrez les théories sur Eitri et Mighty Thor qui donneraient une nouvelle tournure à l’intrigue du film avec Natalie Portman et Chris Hemsworth.

©MerveillePeter Dinklage a joué Eitri dans Avengers : Infinity War.

la fureur de Studios Marvel C’est indéniable : sur les dix films les plus rentables de l’histoire, quatre appartiennent à son univers cinématographique acclamé. Avec une collection de 2 048 359 754 dollars, Avengers : guerre à l’infini Il est devenu l’un des films les plus regardés de la franchise. Et bien que d’innombrables stars hollywoodiennes y aient défilé, chacune a réussi à se démarquer à sa juste mesure. Pierre Dinklage était l’un d’entre eux.

Après avoir interprété Éitri Dans une scène aussi épique qu’inoubliable, l’acteur de Cyrano pourrait revenir à la franchise de super-héros. Nous avons déjà vu leur alchimie avec Chris Hemsworth, une figure qui donne vie à Thor, juste au moment où il crée le Stormbreaker qui accompagnerait le dieu du tonnerre. En ce sens, son lien avec le fils d’Odin fonctionnera comme l’excuse parfaite pour sa participation à Thor : Amour et tonnerre.

C’est en dialoguant avec Empire qu’il a été encouragé à suggérer son retour dans l’entreprise de Kevin Feige, même si – comme il est d’usage dans ce type de projet – il a évité de le confirmer complètement. « Eh bien, il y a un film de Thor, n’est-ce pas ? Un que Taika a fait, qu’il a réalisé et qui est sur le point de sortir», a commencé par dire Dinklage. Et j’ajoute : « Mais je n’ai rien dit, je n’ai rien dit”.

Il s’est ainsi expliqué sur la possibilité qu’offre Marvel Studios de jouer avec leurs personnages, même lorsqu’ils ne sont plus présents : « Si vous mourez dans un film Marvel, cela ne veut rien dire. C’est la chose la plus folle, peu importe. Quelqu’un peut-il faire une émission de télévision maintenant qu’il y a des séries”. Enfin, il insista : « C’est le monde de Marvel et nous en faisons tous partie.”. Le roi des nains de Nidavellir reviendra-t-il ? Bien que pour le moment le studio de cinéma n’y ait pas fait référence, l’intrigue s’y prêterait.

Au Thor : Ragnarökle fameux marteau mjolnir il avait été détruit. Cependant, dans ce nouvel épisode, nous verrons Jane Foster Natalie Portman de retour dans la franchise pour devenir puissant thor et réutiliser cet élément caractéristique. Tenant compte du fait qu’Eitri est un forgeron, les théories indiquent qu’il reviendrait pour le réparer et ainsi faire place au nouveau super-héros Marvel.

