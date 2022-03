Après la fin d’Euphoria sur HBO Max, Jacob Elordi a fait l’éloge de Zendaya : voulez-vous la reconquérir ?

hbo max

Jacob Elordi et Zendaya étoiles euphorie, la série la plus regardée sur HBO Max et qui vient d’achever sa deuxième saison. Mais comment était-ce pour les acteurs de travailler ensemble après leur rupture ? Il l’avoue !

© GettyZendaya et Jacob Elordi

euphorie est venu à HBO Max pour révolutionner à la fois le nombre d’abonnés de la plateforme et le nombre de téléspectateurs de la série. Égalant presque le nombre de jeu des trônesce drame pour adolescents mettant en vedette Zendaya Elle a enchanté des milliers de fans à travers le monde au point qu’elle vient d’être renouvelée pour une troisième saison. Cependant, malgré le fait que l’histoire de Rue et Jules va durer un moment, les adeptes de cette fiction sont tout de même accrochés à la fin du second volet.

Mais, au milieu de la clôture des derniers épisodes de euphoriequi a attiré beaucoup d’attention était Jacob Elordi. L’acteur donne vie à Nate Jacobs, l’adversaire le plus notoire du personnage de Zendaya, Rue, tout au long de la série. La rivalité entre eux commence lorsqu’elle menace de révéler les affaires extraconjugales de son père. A tel point qu’à partir de ce moment, le jeune toxicomane autoproclamé devient sa cible de moqueries et de harcèlement.

En tout cas, comme on le sait, au-delà du fait qu’Elordi et Zendaya sont rivaux dans la fiction, dans la vraie vie tout est très différent. En fait, comme il s’est avéré, en 2019 ils ont passé des vacances ensemble en Grèce et ont raconté certaines de leurs aventures sur les réseaux sociaux. Et, même si leur relation n’a jamais été véritablement confirmée, le fait qu’ils soient partis en vacances ensemble était synonyme de spéculation. Quoique, il faut préciser qu’actuellement chacun est seul : il est célibataire et elle est en couple avec Tom Holland.

Pourtant, il semble que se retrouver sur le plateau de euphorie après sa « romance ratée », c’était un déménageur pour Elordi. Eh bien, lors d’une interview, le protagoniste également de La cabine des baisers Il n’a cessé de lancer des fleurs à son partenaire de fiction et également producteur de la série. « Elle est une puissance en elle-même, talentueuse et très douce« , a commencé par dire l’acteur qui, à l’heure actuelle, est considéré comme l’un des briseurs de cœur les plus marquants d’Hollywood.

Puis il a ajouté : « Zendaya est incroyable. C’est super de travailler avec elle. C’est une artiste incroyable et une personne très attentionnée avec nous tous hors caméra.”. Sans aucun doute, quelques mots qui ont rendu fous les fans qui ont autrefois apprécié leur relation hors du plateau. En revanche, en ce qui concerne la fiction, tout indique que leurs personnages ne seront pas amis, du moins pas dans le futur. Mais, apparemment, après la rupture de leur fréquentation éphémère, ils ont pu faire la paix. Bien sûr, la question typique ne pouvait pas manquer après les commentaires de Jacob : s’agira-t-il d’une tentative de conquête ? Eh bien, lui seul le saura.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂