Après la fin de “Celebrity Big Brother”: Que se passe-t-il d’autre avec Adela et Mischa?

Au moins l’un d’entre eux avait eu du mal: Mischa. Sa colocataire Adela tourne la tête dans le conteneur “Celebrity Big Brother”. Mais qu’en est-il après la fin du show entre l’ancien candidat de «Love Island» et l’ex-«Bachelorette» suisse? Adela le révèle.

Mais pas de fin heureuse pour le flirt “Celebrity Big Brother” entre Adela Smajic et Mischa Mayer? Alors que dans l’émission de Sat.1 tout indiquait le début d’un amour entre l’ex suisse «Bachelorette» et l’ancien candidat de «Love Island», Smajic le précise désormais dans une interview au quotidien suisse «Blick»: “Rien ne fonctionne là-bas.”

Elle souligne également qu’elle a toujours été honnête avec ses sentiments. «J’ai été étonné dans une certaine mesure d’être décrit comme une« reine de la glace »ou d’avoir prétendu que je jouais le« mauvais jeu ». Si ce dernier avait été le cas, j’aurais dû lui dire que j’étais amoureux de lui. Mais je n’ai jamais fait ça parce que ce n’était pas comme ça », a poursuivi le joueur de 27 ans. Elle considère toujours Misha comme une bonne amie.

Peu de temps après avoir déménagé, cependant, Smajic pouvait encore imaginer un avenir avec Misha. «Je pense que ce serait dommage si je ne l’avais plus dans ma vie», a-t-elle expliqué. Apprendre à le connaître était même la meilleure expérience pour elle dans la série. “C’est une personne formidable et chaleureuse et il a un grand cœur.”

Puni par les spectateurs

Pour plus d’une amitié, cela ne semble pas suffire après tout. Le fait que la jeune femme de 27 ans, après sa liaison initiale avec Mischa dans le conteneur, se soit soudainement retirée de son partenaire de flirt sans raison, a été ressentie par le public pendant l’émission. Alors ils ont expulsé Adela du spectacle à la onzième place.

Mischa, cependant, a terminé “Promi Big Brother” à la deuxième place, ce dont il était complètement satisfait. À plusieurs reprises, il a appelé le public de la télévision à ne pas l’appeler en finale, mais à son collègue Werner Hansch, car il avait besoin de 100 000 euros bien plus que lui. En fait, l’ancien présentateur sportif Hansch, qui a accumulé une montagne de dettes à cause de sa dépendance au jeu, a finalement remporté le format.