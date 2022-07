Après la fermeture de 16 magasins de Starbucks, le PDG déclare « Il y en aura beaucoup plus »

Les amateurs de la plus grande chaîne de cafés au monde pourraient trouver leur magasin local préféré peut-être bientôt sur le billot.

Le 13 juillet, une vidéo prise lors d’une réunion interne de Starbucks a été publié sur Twitter par l’animateur de radio de Seattle Ari Hoffman. Dans le clip, le PDG par intérim, Howard Schultz, a parlé de la nouvelle de 16 magasins Starbucks qui devraient fermer en raison de problèmes de sécurité, ce qui a été rapporté pour la première fois dans le Wall Street Journal.

« Nous commençons à fermer des magasins qui ne sont pas non rentables », a déclaré Howard Schultz dans la vidéo, qui compte plus de 310 000 vues sur Twitter.

« Starbucks est une fenêtre sur l’Amérique. Nous avons des magasins dans chaque communauté et nous sommes confrontés à des choses pour lesquelles les magasins n’ont pas été construits », a déclaré Shultz. «Nous écoutons nos employés et nous fermons des magasins et ce n’est que le début. Il va y en avoir beaucoup d’autres. »

Comme un porte-parole de Starbucks l’a confirmé à 45secondes.fr Food le 13 juillet, la chaîne de café fermera 16 de ses magasins d’ici le 31 juillet, invoquant des problèmes de sécurité signalés par les employés. Ces préoccupations ont été reflétées dans une lettre ouverte écrite par les vice-présidents seniors des opérations américaines de Starbucks, Debbie Stroud et Denise Nelson, aux employés préoccupés par leur propre sécurité au travail.

Starbucks fermera six emplacements à Los Angeles, dont celui-ci au centre-ville, d’ici la fin du mois. Frederic J. Brown / AFP via Getty Images

« Vous voyez également de première main les défis auxquels nos communautés sont confrontées – sécurité personnelle, racisme, manque d’accès aux soins de santé, crise de santé mentale croissante, consommation croissante de drogues, etc. », lit-on dans la lettre ouverte sur le site Web de Starbucks. «Avec des magasins dans des milliers de communautés à travers le pays, nous savons que ces défis peuvent parfois se produire également dans nos magasins. Nous lisons chaque rapport d’incident que vous déposez, c’est beaucoup.

Selon la lettre, Starbucks tente également d’améliorer la sécurité dans ses magasins en offrant aux employés une formation à la désescalade, une formation de tireur actif, des formations sur la santé mentale et plus encore.

Schultz a déclaré que Starbucks fermait les magasins et potentiellement d’autres à l’avenir à la suite de sessions qu’il avait eues avec des employés, que Starbucks appelle en interne des « partenaires de vente au détail ». Il a également déclaré avoir entendu des employés qui ont partagé les problèmes qu’ils ont rencontrés dans les salles de bains de Starbucks, ainsi que d’autres problèmes liés à la maladie mentale, à l’itinérance et à la criminalité survenant dans divers établissements Starbucks à travers le pays.

« À mon avis, au niveau local et fédéral, ces gouvernements à travers le pays et les dirigeants, maires, gouverneurs et conseils municipaux ont abdiqué leur responsabilité dans la lutte contre le crime et la santé mentale », a déclaré Schultz. dans une deuxième vidéo divulguée. Il a ajouté que la société cherchait à mettre à jour le fonctionnement des magasins pour répondre aux besoins des clients dans un environnement dans lequel, selon lui, le comportement des clients change.

AUJOURD’HUI a contacté Starbucks pour obtenir des commentaires, et un porte-parole a déclaré qu’il n’y avait pas de fermetures supplémentaires à annoncer pour le moment.