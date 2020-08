Après la démence: la star de “Serpico” Allan Rich décède à l’âge de 94 ans

Sa carrière a commencé à Broadway dans les années 1940. Mais avant d’arriver au sommet d’Hollywood avec des films comme «Serpico» et «Amistad», Allan Rich se retrouve sur la «liste noire» là-bas. Aujourd’hui, l’acteur et activiste est décédé à l’âge de 94 ans.

L’acteur et activiste américain Allan Rich est décédé samedi à l’âge de 94 ans dans une résidence-services à Englewood, New Jersey. Le magazine industriel “The Hollywood Reporter” rapporte, citant sa famille. L’acteur de longue date avait donc souffert de démence avancée.

Dans “Two Much” (1995), Rich a joué un pasteur qui faisait confiance aux personnages principaux d’Antonio Banderas et Melanie Griffith. (Photo: images imago / Everett Collection)

Rich a fait ses débuts à Broadway en 1943. Il a ensuite été qualifié de communiste après avoir rejoint un groupe d’activistes du théâtre dans les années 1940 qui a fait campagne pour la libération de l’Afro-Américain incarcéré Willie McGee. Dans les années 1950, Rich s’est retrouvé sur la «liste noire» d’Hollywood à cause de cela – sa carrière semblait terminée. Cependant, l’acteur a pu se frayer un chemin après avoir travaillé pendant un certain temps comme agent de change et galeriste.

Acteur, père, auteur

En 1973, il a joué dans le classique “Serpico” aux côtés d’Al Pacino, en 1994, il a joué le rôle de l’avocat du personnage principal de Demi Moore. Aussi dans “Quiz Show” de Robert Redford (également 1994) et “Amistad” de Steven Spielberg (1997) ont obtenu un rôle. Plus récemment, il est apparu dans plusieurs séries télévisées telles que “New York Cops – NYPD Blue” et “Kojak”.

Rich a également travaillé comme écrivain. Dans son livre “Un bond de la méthode”, il a développé une méthode agissant selon Konstantin Stanislawski. Selon le rapport, l’Américain a été marié à sa femme Elaine pendant 62 ans, décédée en 2015. Il laisse derrière lui son fils David, sa fille Marian et ses deux petits-enfants Julia et Ruby.