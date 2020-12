Après la controverse #FreeMelee, The Splat House établit un nouveau record alors que FTWin remporte un autre championnat Splatoon

Moins de 24 heures après Nintendo a mis fin à la diffusion en direct pour son Splatoon 2 North America Open occasion, le Splatoon région a choisi d’organiser son propre concours. Les quartiers Splatoon et Smash semblaient être une occasion incroyable.

Plutôt que de soutenir le choix de Nintendo, les 4 principaux groupes NA se sont retirés de la qualification et ont collaboré avec le coordinateur d’événements EndGameTV pour placer sur The Splat Maison, une occasion indépendante financée par le quartier.

Il s’avère que lorsque les communautés se réunissent pour faire face aux défis inattendus de la vie, nous pouvons réaliser une merde légendaire: collecter un prize pool de 25 000 € et plus de 3 000 € pour une organisation caritative – en moins de 24 heures !? QUOI?! à tous les donateurs, téléspectateurs et fans qui ont rendu cela possible: sérieusement, merci. – EndGameTV (@EndGame_TV) 6 décembre 2020

FTWaveDash, anciennement appelé FTWin avant d’obtenir le tout nouveau gérer pour soutenir le Mêlée Super Smash Bros. quartier, a tout gagné, sauvegardant son titre NA et devenant six fois successivement nord-américain Splatoon champions – prendre en considération la zone change fondamentalement les résultats de NA Open avec The Splat Maison. Le groupe n’a vraiment pas descendu un jeu vidéo solitaire tout au long de sa course.

L’occasion a agi comme une formidable démonstration de haut niveau Splatoon gameplay, composé de plusieurs jeux vidéo proches entre les meilleurs groupes de NA. Et aussi grâce à un mélange des Splatoon, Fracasser, ainsi que divers autres quartiers collaborant, le Splat House a établi le document pour la piscine de récompense la plus importante de l’Ouest Splatoon fond à 25 000 €.

Les coordonnateurs de la compétition ont en fait dépassé les contributions récompensées de la piscine à 25 000 € et fourniront certainement les 3 000 € supplémentaires qui ont été augmentés à des œuvres de bienfaisance. Cette quantité totale a été augmentée en moins de 24 heures avec des contributions du quartier et également sans aucun soutien de Nintendo.

Pour le NA Open, Nintendo vient de fournir des prix pour les 4 principaux groupes ainsi que 2500 Nintendo Gold Points pour les groupes 5e à 8e, poursuivant ainsi la pratique de la firme de se consacrer un peu à ses occasions.

Le nombre de téléspectateurs a également endommagé les documents occidentaux pour le prix abordable Splatoon , générant environ 5 388 audiences et atteignant un maximum de 7 689 audiences en seulement 5 heures, selon Twitchmetrics.

Les 4 groupes qui se sont liés pour la 5e zone de l’Open de NA ont choisi de descendre au lieu de terminer dans l’occasion, révélant l’uniformité avec les groupes qui étaient initialement censés terminer avant la fin du programme.

Il est encore vague de savoir comment Nintendo va certainement gérer ses occasions abordables car il a en fait interféré avec plusieurs événements importants en raison de Mêlée étant associé à une capacité.