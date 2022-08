Après La Casa de Papel : voici les 3 meilleures séries espagnoles que le streaming a donné

Il n’est pas contesté que Le vol d’argent a défini une tendance dans l’industrie. La série, initialement annulée par Antena 3, est arrivée sur Netflix et a fini par devenir une rage imparable. En fait, il a atteint un tel point que l’histoire a progressé et s’est développée de manière abyssale que la plateforme a décidé de la prendre pour avoir un total de cinq saisons, ayant ainsi une fermeture définitive l’année dernière.

Cependant, la vérité est que Le vol d’argent Il a traversé les frontières de manière historique, alors Netflix a choisi de ne pas manquer l’occasion de continuer à générer de la fureur. Par conséquent, pour que les fans ne ratent pas ce drame policier, le géant du streaming a créé un remake coréen qui est sorti il ​​y a quelques mois à peine. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’univers de ces personnages s’est également élargi.

Bien, Netflix a confirmé que Le vol d’argent aura un spin-off et celui qui sera choisi pour jouer dans cette création ne sera autre que Pedro Alonso, qui au cours des cinq éditions a donné vie à Berlin. Sans aucun doute, ce personnage était l’un des plus aimés et reviendra bientôt à la vie pour raconter sa propre histoire. En d’autres termes, cela révèle le phénomène qui a généré cette bande.

Cependant, la réalité est que ce n’est pas la seule fiction qui a atteint un certain point de succès. C’est parce qu’après la sensation qu’il a générée Le vol d’argent L’industrie espagnole s’est ouverte au monde et des milliers de plateformes ont fini par parier sur ce type de création. Mais, entre tous, de spoilers Nous avons choisi les trois meilleures séries espagnoles qui restent en streaming.

+ Les 3 meilleures séries espagnoles sorties en streaming :

3. Les filles du câble :

Pour plus que Le vol d’argent réussi à parcourir le monde grâce à Netflix, ses premières éditions ne sont pas originales pour la plateforme. Pour cette raison, la bande qui devient la première création espagnole du géant du streaming est Les filles du câble. Après le boom de l’histoire écrite par Álex Pina, cette fiction a répondu aux attentes et est devenue l’une des plus vues au monde.

Synopsis du spoiler : L’intrigue principale de cette série est l’amitié. Eh bien, Las Chicas del Cable suit quatre amis qui se rencontrent dans la première compagnie de téléphone de Madrid, qui ouvre juste avant le krach du 29. À partir de là, leur lien grandit de manière inégalée et ils sont prêts à traverser ensemble toutes les adversités.

2. VIS à VIS :

Il n’est pas contesté que cette production a marqué toute une génération. Bien que beaucoup l’aient d’abord comparé à Orange est le nouveau noir, La vérité est que cela ne ressemble à rien. Eh bien, son histoire a une approche complètement différente puisqu’elle laisse un autre type de message. En fait, c’est pourquoi il est devenu l’une des créations les plus importantes laissées par le streaming, même s’il ne s’agit pas d’un original de Netflix.

Synopsis du spoiler : Malgré son esprit brillant, Macarena est une jeune femme fragile et naïve qui croyait en la mauvaise personne. Par conséquent, il n’a d’autre choix que d’aller en prison pour un crime de détournement de fonds en attendant un procès qui pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais, en entrant dans la prison, elle découvre un monde sombre qui la fait grandir à force de combat et de survie.

1. Merli :

Malgré que Le vol d’argent C’est l’une des séries de suspense et d’action les plus regardées de l’histoire, Merli provoqua la même fureur et le même effet parmi les spectateurs. C’est que, bien qu’il s’agisse d’une série complètement différente de celle d’Álex Pina, cette production a une approche philosophique et émouvante qui a su attraper ses utilisateurs. En fait, plus d’une fois, les fans ont avoué avoir vu la série à plusieurs reprises.

Synopsis du spoiler : Merlí Bergeron, professeur de philosophie, choisit un groupe d’élèves du secondaire pour en faire « les péripatéticiens du XXIe siècle ». À partir de là, Merlí leur apprend à voir la vie d’une manière différente, à remettre les choses en question et à y réfléchir. Mais, son caractère ironique finit par le transformer en l’un des professeurs les plus détestés de l’institut.

