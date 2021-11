Après la bande-annonce : la nouvelle théorie de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" qui s’intègre dans le MCU et rend les fans fous

Après quelques mois d’attente, le deuxième trailer de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, ce qui nous a laissé des révélations plus intéressantes comme des aperçus des prochains méchants ou des indices pour savoir ce qui pourrait arriver. Cependant, cela aurait aussi pu faire de nous des témoins d’une situation que nous avons déjà vue, mais dans un autre endroit. Cette théorie a commencé à circuler parmi les fans de la Univers cinématographique Marvel et si c’est vrai, ce sera quelque chose qu’ils n’ont jamais vu.

De nombreux fans étaient convaincus que dans la deuxième avance, nous aurions les présences de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais on pense que pour le moment, le MCU les a sauvegardés pour ne rien montrer officiellement et que la spéculation continue. Ce que nous avons eu, c’est un meilleur aperçu Alfred Molina : Docteur Octopus, cette fois avec quelques dialogues ; Jamie Foxx à son retour en Electro; déjà Sandman et Lézard aime déjà les antagonistes, mais on s’attend à ce que derrière eux se trouve Église Thomas Haden et Rhys Ifans, qui les a interprétés précédemment.

+ La nouvelle théorie de Spider-Man : No Way Home

La scène finale de l’avant-première nous conduit à une conversation de Peter Parker avec Doctor Strange, où le jeune homme se demande ce qui se passe. À ce moment-là, nous voyons que des éclairs violets apparaissent dans le ciel. « Ils arrivent déjà et je ne peux pas les arrêter »dit le sorcier d’une voix effrayée. Bien que l’on pense que c’est là que Maguire et Garfield apparaîtront, une théorie a émergé qui peut tout changer.

Comme vous vous en souviendrez, dans la série WandaVision et Loki Nous avons vu le multivers se déchaîner, chacun des protagonistes faisant sa part pour que cela se produise. Les fans ont rapidement commencé à essayer de lier cela et il est possible que la chronologie ait été interrompue exactement au même moment, comme l’a expliqué l’utilisateur de YouTube. le jazz, avec des scènes qui pourraient se dérouler de manière synchronisée lorsque Wanda provoque la magie du chaos et que The Who Reminds parle à Loki et Sylvie.

Dans cet esprit, une partie du fandom pense que Strange fait que son sort raté fait oublier au monde qui est Spider-Man en même temps et ce serait une contribution de plus pour enfin briser le multivers., puisque lui seul n’aurait pas pu le faire. En revanche, lorsque le personnage de Benedict Cumberbatch fait référence à « Ils arrivent déjà », se croit que non seulement le Peter Parker de Maguire et Garfield arrivera, mais aussi Loki et Wanda, plusieurs nouveaux méchants et même des rivaux du sorcier comme Strange Supreme il pourrait faire face dans la suite du personnage, qui s’ouvre le 6 mai 2022.

La série de Loki Il a une deuxième saison où les événements se poursuivront après ce qui s’est passé dans les premiers épisodes et Wanda aura lieu dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Les heures peuvent coïncider si le MCU il le préfère, car ce ne serait pas le premier trou de script que nous voyions s’il se produisait dans ce cas. De nombreuses questions trouveront enfin une réponse le 17 décembre lors de sa sortie en salles. Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

