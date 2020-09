Après la 3008, il est temps pour la Peugeot 5008 de montrer son nouveau visage

Cette semaine, le 3008 redessiné nous a été révélé, donc, comme on pouvait s’y attendre, nous n’aurions pas à attendre longtemps pour le Peugeot 5008, son «frère» allongé à sept places, est également apparu avec des robes renouvelées.

Bien qu’elle n’atteigne pas les mêmes volumes de ventes que son homologue, la Peugeot 5008 reste un modèle à succès, étant l’un des SUV à sept places les plus vendus sur le marché. Depuis son lancement en 2017, il a accumulé plus de 300 mille unités produites.

À l’extérieur

Les différences esthétiques par rapport à la 5008 que nous connaissions reflètent celles que nous avons vues dans la 3008.

Le point culminant est la nouvelle face avant, héritée directement de la 3008. Nous pouvons voir la signature lumineuse de plus en plus typique de Peugeot qui se compose de deux «crocs» aux extrémités du pare-chocs, ainsi que la calandre allongée qui s’étend jusqu’aux nouveaux phares. L’inscription «5008» est également placée sur le capot.

Toujours sur le thème de l’apparence, et contrairement à la 3008, la Peugeot 5008 rénovée ajoute un ensemble d’équipements élégant, appelé Black Pack (images ci-dessous), qui ajoute une série d’éléments assombris.

Parmi eux, nous avons le grill / lion en chrome foncé; en noir satiné, nous avons plusieurs monogrammes et les barres de toit; en noir brillant, nous avons les «coques» à l’avant, les garnitures d’aile avant, le toit et la carrosserie, et le bord du pare-chocs arrière; les bases des portes sont également noires; et enfin, nous avons des jantes 19 ″ «Washington» en vernis Black Onyx et Black Mist.

Pack Peugeot 5008 Noir

À l’intérieur

À l’intérieur, les différences trouvées pour la précédente 5008 sont identiques à celles trouvées dans la 3008. Le Peugeot i-Cockpit reçoit un nouveau tableau de bord numérique de 12,3 ″, ainsi qu’un nouvel écran tactile haute définition de 10 ″, pour le système d’infodivertissement.

Les nouveaux revêtements et leurs combinaisons de couleurs reflètent ceux que nous avons mentionnés pour 3008.

Comme toujours, l’avantage des 20 cm supplémentaires de longueur et 17 cm entre les essieux de la Peugeot 5008 est la possibilité de placer une troisième rangée de sièges. S’ils ne sont pas nécessaires, nous pouvons les plier, obtenant une capacité de bagages super généreuse de 780 l.

Sous la capuche

C’est sous le capot que la paire de SUV Peugeot diverge le plus. Contrairement à la 3008, la Peugeot 5008 ne propose pas de moteurs hybrides brancher, par conséquent, se limitant à l’offre de moteurs purement essence et diesel.

Donc, du côté de l’essence, nous avons le 1.2 PureTech (trois cylindres en ligne et turbo) de 130 ch, pouvant être associé soit à une boîte manuelle à six rapports, soit à une automatique à huit rapports (convertisseur de couple) (EAT8),

Il en va de même pour le moteur diesel 1.5 BlueHDI (quatre cylindres en ligne) 130 ch. Cependant, la Peugeot 5008 garde en catalogue la plus puissante 2.0 BlueHDI, avec 180 ch de puissance, uniquement et uniquement associé à l’EAT8.

Quand arrive?

De plus, les équipements technologiques et la restructuration de la gamme reflètent ceux du 3008 rénové.

La Peugeot 5008 renouvelée est produite en France, dans les usines de Sochaux et de Rennes, avec des ventes attendues plus tard cette année. Les informations sur les prix n’ont pas encore été publiées.

