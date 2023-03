Après John Wick 4 : ce sera la nouvelle série spin-off de la saga

porte des lions

La saga John Wick est à un moment exceptionnel avec le succès de son quatrième volet et maintenant les détails d’une série dérivée basée sur ces films émergent.

jean mèche 4 captive le public du monde entier qui apprécie pleinement le nouvel épisode de la franchise mettant en vedette Keanu Reeves et un excellent casting qui donnent forme à cette histoire pleine d’action. Dans Tomates pourries, les spécialistes donnent au film une acceptation de 95 % tandis que le grand public, avec plus de 2 500 critiques certifiées, lui donne le même pourcentage. Rien de mal!

Nous savons que Keanu Reeves participera au prequel de john mèche titré ballerine qui jouera Ana de Armas. Un cinquième volet de ce meurtrier qui aime les chiens est également en préparation. Et si cela vous semble peu, porte des lions prévoit une série en trois parties sur les hôtels présentés dans ces bandes intitulées Le Continental qui sera présenté plus tard cette année dans Paon.

Nouveau dans la saga John Wick

Parler avec Collisionneurle producteur de la franchise, Erica Leea raconté un peu l’intrigue de cette émission télévisée et comment elle élargira la mythologie établie par les films mettant en vedette Keanu Reeves. « C’est le jeune Winston et le jeune Lance Reddick plus le jeune Charon »Lee a déclaré à propos de la série, qui met en vedette Colin Woodell et Ayomide Adegun en tant que jeunes versions des personnages interprétés par Ian McShane et Reddick.

Le producteur a fait remarquer : «Nous voulions faire une préquelle, faire une chronologie alternative nous a donné beaucoup de flexibilité juste pour exécuter des pistes parallèles. Mais aussi, ce que je pense que les gens aiment à propos de John Wick et de son monde, c’est d’apprendre les hôtels et les œufs de Pâques. Nous donnons si peu de choses sur chaque personnage et sur l’hôtel dans chaque film que je pense que les gens sont vraiment ravis d’en savoir plus et d’approfondir The Continental. ».

La série répondra à quelques questions du public : « À quoi ressemble le nettoyeur là-bas ? Comment est le personnel ? Comment entre-t-on au Continental ? Comment sont fabriquées les pièces d’or ? Donc, avec cette chronologie et cette configuration, nous pouvons creuser cela et explorer beaucoup de choses. ». Dans le même temps, Lee a confirmé que l’émission télévisée aura un rythme plus lent que les films, mais il a assuré que nous pouvons nous attendre au même niveau d’action avec des séquences impressionnantes.

« Je pense que la télévision, en général, est plus axée sur les personnages, mais il y a beaucoup d’action dans les émissions »dit le producteur. « Je veux dire, nous avons commencé avec une séquence d’action dans le premier épisode. Je pense que c’est un bon équilibre. Le premier et le troisième ont une quantité énorme d’action. Le second a un peu plus d’histoire. C’est ainsi que nous l’avons mis en place structurellement, mais sans jamais laisser l’action derrière nous. » conclu.

