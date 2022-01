Après Joey King et Kaia Gerber, qui est la nouvelle petite-amie de Jacob Elordi ?

in

Le protagoniste d’Euphoria a trouvé l’amour chez un youtubeur de 22 ans. Apprenez tout sur le début de cette relation amoureuse saisissante.

© IMDbJacob Elordi a trouvé l’amour chez un célèbre youtubeur.

Jacob Elordi sait très bien ce que c’est que de vivre sous le regard de paparazzi et les fans qui veulent toujours savoir ce qui se passe dans leur relation amoureuse exactement. C’est qu’après avoir participé à des projets très pertinents comme La cabine des baisers dans Netflix Oui Euphorie, qui diffuse actuellement sa deuxième saison sur HBO Max, l’acteur a eu des romances avec Joey King et Kaia Gerber. Mais… qui est sa nouvelle petite amie ?

C’était en novembre 2021 lorsque Jacob Elordi (24 ans) a confirmé sa rupture avec la fille de Cindy Crawford. Et aucun des deux n’a perdu son temps : un mois plus tard, Kaia était liée à l’acteur. majordome d’Austin, qu’ils ont capturé en train de quitter un cours de yoga ensemble. Ce n’est pas seulement elle qui a refait sa vie au plus vite, mais l’interprète qui incarne Nate Jacobs, aurait déjà trouvé un nouveau partenaire.

Son nom est Olivia Jade (22) et elle est la fille de l’actrice Lori Loughlin, qui – il convient de le rappeler – était en prison pour avoir tenté de soudoyer une université pour admettre ses héritiers dans l’institution. Le scandale était derrière nous et Olivia s’est démarquée pendant huit semaines dans le concours Danser avec les étoiles. « Je veux montrer aux gens que j’ai une solide éthique de travail.», avait-il alors remarqué.

Aujourd’hui, il est montré publiquement avec l’un des protagonistes de Euphorie. Les caméras ont laissé des preuves qu’ils ont apprécié un café dans le quartier Lac d’Argent à Los Angeles avec d’autres amis. Comme mentionné par un ami proche de Jade à E! News, le couple serait » Rencontres occasionnelles « . Cette source a fait remarquer : « Ils traînent et voient où ça va, mais certainement s’intéressent l’un à l’autre. Cela a été très facile et amusant, et Olivia est très heureuse quand elle est avec lui« .

Apparemment tout se passe bien dans cette nouvelle idylle et ils auraient même fêté le nouvel an ensemble lors d’une soirée chez une connaissance. « Olivia et Jacob ont de nombreux amis en commun. Les deux s’amusent actuellement ensemble», a déclaré ce membre de l’environnement youtuber. Jacob Elordi a-t-il enfin trouvé l’amour de sa vie ?

