Après Henry Cavill, Warner aurait déjà le nouveau Superman

Best Season Arbre de Noël LED 1,80m décoré doré

'-Chaque année on a besoin d'un sapin pour le temps de Noël. Mais pourquoi acheter chaque année un nouveau sapin afin de l'éliminer quelques jours après? Cela n'est plus nécessaire grâce à cet arbre de Noël avec bougies LED qui est déjà décoré.-Au bout de quelques secondes vous pouvez installer cet arbre. Simplement assembler, installer, brancher, et le tour est joué.-Après les fêtes de Noël l'arbre est rapidement déinstallé et rangé.-8 programmes de lumière sont à choix. Le programme peut être modifié au boîtier de contrôle. Par exemple, vous pouvez régler un mode faisant varier l'intensité de lumière, une lumière permanente ou des diverses lumières clignotantes.-L'arbre de Noël s'utilise seulement à l'intérieur.-L'arbre fait une hauteur d'env. 1,8m et un diamètre d'env. 80cm.-Le câble de raccordement fait une longueur d'env. 1,8m. -Alimentation: entrée: 220V~240V/ 50Hz sortie: 24V AC 200mA 4,8VA-Agents lumineux: LED (3,2V, 20mA, 0,064W)-Nombre des LEDs: 144-Couleur phosphorescente: blanc chaud-Consommation totale: 4,608 W-Dimensions (hauteur x diamètre): 180cm x 80cm-Câble de raccordement: env. 1,8m