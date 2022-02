Après Gossip Girl : qu’est-il arrivé à Leighton Meester ?

CÉLÉBRITÉS

L’actrice qui a donné vie à Blair Waldorf a semblé s’éloigner du centre des caméras à la fin de la série pour adolescents. On vous raconte ici ce qu’il a fait dans sa carrière professionnelle et sa vie intime.

© GettyLeighton Meester était l’un des protagonistes de Gossip Girl.

Alors que les séries en streaming n’étaient pas encore à la mode, The CW a commencé à diffuser de la fiction pour adolescents qui allait plus tard faire le tour du monde avec ses épisodes. On parle de une fille bavarde, la production basée sur les romans homonymes de Cecily von Ziegesar qui est arrivée en 2007 pour révolutionner les drames pour adolescents et créer un précédent. Mais… qu’est-il arrivé à son protagoniste Leighton Meester?

À partir de Blake Lively, qui incarnait Serena van der Woodsen, on sait tout de sa vie et de son mariage avec Ryan Reynolds. La même chose se produit avec Penn BadgleyDan Humphrey, qui est devenu une figure de Netflix après avoir été la tête d’affiche du succès de Toi avec trois saisons en tendance. Cependant, on savait peu de choses sur l’actrice qui s’est mise dans la peau de Blair Waldorfpersonnage adoré des fans de la série.

Riche, icône et référent du cercle social et meilleur ami (ou rival) de Serena. Tout cela a transformé le personnage de Leighton Meester en une adolescente que toute téléspectatrice aspirait à être. Mais dans sa vie, pleine de circonstances complexes, la vérité est qu’elle était très différente. Récemment, son nom est retombé dans les tendances quand Ed Westwick -son partenaire dans la fiction- a fait remarquer: « EElle est incroyablement talentueuse. Elle me manque tellement, nous avions une bonne chimie. elle a fait de moi une meilleure personne”.

Où est-elle maintenant? Sa carrière s’est poursuivie quoique avec des projets un peu moins populaires. une fille bavarde terminé en 2012 et, depuis, beaucoup de choses ont changé : il a participé à des films comme Monte Carlo, le colocataire, c’est mon garçon ou Partenaires de vie. De plus, il a été encouragé à changer de carrière lorsqu’il a fait ses débuts à Broadway avec Des souris et des hommes et a sorti son premier album de musique, cordes de coeur.

Pendant qu’il était à la télévision, il a continué à travailler, par exemple, dans parents seuls pour ABC, il a trouvé une place plus que confortable dans le genre comique qui lui va si bien. Et sa vie personnelle n’est pas en reste : il a formé un couple avec l’acteur de Le CO, Adam Brody, a donné naissance à leur première fille en 2015 et en 2020, ils ont accueilli un garçon dans la famille. Une vie de cinéma !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂