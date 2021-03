Après Godzilla vs. Kong y aura-t-il plus de films Monsterverse?

Godzilla contre Kong a eu sa première internationale tant attendue et il y a déjà des fans en Amérique latine qui ont pu profiter du film. Le lancement a été fait pour mendier plus que nécessaire en raison des complications causées par la pandémie de coronavirus. Après presque deux ans, le Monsterverse a pu continuer avec le nouveau film et a déjà atteint quatre films. Quels sont les trois précédents et quel est le suivant?

Le film 2021 est le dernier d’une saga qui a déjà remporté un succès au box-office de 1481,6 millions de dollars depuis 2014. Contrairement aux autres franchises, la particularité est que les quatre productions sont réalisées par des équipes totalement différentes, bien que tous sous l’orbite de Divertissement légendaire.







Godzilla (2014): raconte les origines du monstre à l’époque contemporaine et s’établit 15 ans après un effondrement nucléaire au Japon. Kong: l’île du Crâne (2017): en 1973, il suit une équipe de scientifiques qui se rendent sur une île du Pacifique, où ils trouvent le puissant singe. Godzilla, roi des monstres (2019): La nouvelle histoire suit les efforts héroïques de l’agence cryptozoologique Monarch alors que ses membres affrontent des monstres titanesques, y compris l’imposant Godzilla.

Y aura-t-il plus de films pour le Monsterverse?

Ni Warner Bros ni Legendary Entertainment n’ont confirmé officiellement la continuation de l’univers et ne l’ont pas exclue. Les producteurs attendront plus longtemps que jamais les résultats au box-office de Godzilla vs. Kong pour prendre la décision. Après la déception qu’ils ont prise avec le film précédent (386 millions de dollars levés), préférez attendre de voir comment la première se déroule à la fois dans les salles et dans les abonnements pour HBO Max.

Les fans ont déploré quand ils ont appris que le film réalisé par Adam Wingard il n’incluait pas de scènes post-crédits indiquant la suite de l’histoire. C’est pourquoi ils ont demandé au Monsterverse de continuer.

La bonne nouvelle est que les chiffres du box-office sont pour l’instant prometteurs. Selon la revue Forbes, Warner Bros espère collecter 20 millions de dollars lors de ses débuts nationaux ce week-end. De plus, le lancement en Chine le 26 mars a suscité des attentes car le film a obtenu de très bons chiffres de prévente. Les prévisions sont que Godzilla contre Kong sera la plus grande première internationale depuis la pandémie.