Après Fortnite, Apple menace également l’Unreal Engine d’Epic: des milliers d’applications et de logiciels sont menacés

La disparition de Fortnite de l’App Store ne sera pas la seule conséquence de la violation par le développeur du jeu des conditions d’utilisation de la boutique numérique iPhone, Jeux épiques. Selon ce que le développeur lui-même a dit, Pomme en fait, il a menacé de révoquer la licence de développement d’Epic Games de tous ses logiciels sur des systèmes appartenant à la maison Cupertino, et en particulier iOS et macOS. La société ne pouvait plus développer et vendre de logiciels pour aucun téléphone ou ordinateur Apple, y compris son très populaire. Moteur irréel.

Unreal Engine en danger

La nouvelle a été donnée par Epic Games lui-même, révélant une décision qu’Apple a effectivement mise en œuvre il y a quelques jours: “Apple a informé Epic que le vendredi 28 août, il fermerait tous nos comptes de développeur et empêcherait la société de accès aux outils de développement pour les systèmes iOS et Mac “. Le déménagement empêcherait les développeurs du groupe est de faire un nouveau logiciel pour les deux systèmes, à la fois pour mettre à jour et maintenir les applications et les produits à jour qui se développe et se vend déjà sur iPhones et Mac. Cette décision affecte donc non seulement la dernière chèvre d’Epic qui pond des œufs d’or, à savoir Fortnite, mais met en danger le sort d’un outil qui a apporté encore plus d’argent dans les poches du groupe: le moteur Unreal.

Qu’est-ce que Unreal Engine

Unreal Engine est un Moteur graphique 3D, c’est-à-dire le composant d’un jeu vidéo ou d’un programme qui traite voir les images en trois dimensions de tout ce que les programmeurs et les développeurs créent. Né en 1998 en tant que cœur battant du jeu de tir Unreal 3D, dans ses évolutions ultérieures, Unreal Engine s’est avéré si efficace et polyvalent qu’Epic Games l’a séparé de ses jeux pour pouvoir licence à d’autres les développeurs payants.

Aujourd’hui, Unreal Engine est utilisé non seulement pour créer des jeux vidéo de toutes sortes et sur toutes les plateformes, y compris l’App Store, mais aussi pour créer tout autre type de logiciel qui nécessite recréer des environnements tridimensionnels détaillé et en temps réel: des simulations à la création d’effets spéciaux cinématographiques, en passant par la conception de voitures, la création d’expériences de réalité virtuelle, l’architecture et bien plus encore. Les personnes et entreprises qui utilisent le moteur graphique d’Epic Games sont plus de 7 millions: La licence est offerte gratuitement pour tous les produits qui font gagner moins de 3 000 € par trimestre aux développeurs respectifs; tout le monde, demande Epic Games 5% des revenus ou – dans le cas d’accords avec de grands studios – le paiement d’un tarif préalablement convenu.

La réaction d’Epic Games

Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait répondu à la menace d’Apple avec un deuxième affaire judiciaire en plus de ce jeu juste après la disparition de Fortnite de l’App Store. En traduisant en justice la maison de Cupertino, le développeur de Fortnite a demandé aux juges d’arrêter une décision qui “sera catastrophique pour l’avenir de toute l’activité d’Unreal Engine: si le système ne peut plus prendre en charge les plates-formes Apple, les développeurs ceux qui l’utilisent seront obligés de se tourner vers des alternatives, et les dommages aux activités et à la réputation d’Epic Games seront incontestables et incurables. “

La position d’Apple

Pour Apple, la situation se résoudrait facilement si Epic Games éliminait le système de paiement direct qu’il a présenté dans la dernière mise à jour de Fortnite dans le but d’empêcher la maison de Cupertino d’exiger ses 30% de toutes les transactions en jeu. Dans une déclaration publiée à The Verge, la maison des iPhones déclare que «Epic peut facilement remédier au problème qui s’est créé, en mettant à jour Fortnite afin qu’il réponde aux directives que la même société avait respectées et qui s’appliquent à tout le monde. les développeurs “. A risque maintenant il n’y a plus que Fortnite, mais tous les jeux pour mac et surtout iOS et macOS qui utilisent Unreal Engine: si les frictions entre Epic Games et Apple ne s’arrêtaient pas, ces titres devront bientôt l’être partiellement réécrit.