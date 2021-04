Après Facebook, les données de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn apparaissent en ligne; l’entreprise dit «  pas une violation de données LinkedIn  »

09 avr.2021 17:08:48 IST

Alors que nous sommes encore secoués par le Fuite de données Facebook impliquant 533 millions de comptes, un autre énorme lot de données utilisateur flotte sur le Web, et cette fois, LinkedIn est sur la sellette. Un individu qui vend les données sur un forum de hackers affirme qu’elles ont été extraites de 500 millions de profils LinkedIn. C’était le premier signalé par CyberNews. Pour preuve, deux millions de disques auraient été mis en vente. Ces enregistrements incluent les noms complets, adresses e-mail, numéros de téléphone, sexes et autres données des utilisateurs de LinkedIn.

Cependant, dans une déclaration publiée par la société, LinkedIn affirme que les données incluent des informations provenant de nombreux endroits et n’ont pas toutes été extraites de sa plate-forme.

« Nous avons enquêté sur un ensemble présumé de données LinkedIn qui ont été mises en vente et avons déterminé qu’il s’agissait en fait d’une agrégation de données provenant d’un certain nombre de sites Web et d’entreprises. Cela inclut des données de profil de membre publiquement visibles qui semblent avoir été extraites. LinkedIn. Il ne s’agissait pas d’une violation de données LinkedIn, et aucune donnée de compte de membre privé provenant de LinkedIn n’a été incluse dans ce que nous avons pu examiner. » Déclaration de LinkedIn lis.

Essentiellement, LinkedIn affirme que les données divulguées ne comprennent que des informations que vous pourriez voir sur la page publique de quelqu’un. La société insiste également sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une «violation de données», ce qui est vrai étant donné que le pirate a «gratté» les données au lieu de les collecter en piratant les systèmes de LinkedIn.

Cependant, cela ne change rien au fait que 500 millions de données d’utilisateurs sont entre les mains de pirates informatiques et que deux millions d’entre elles sont en vente.

Un rapport récent de Bloomberg révèle que le chien de garde italien de la vie privée a ouvert une enquête sur LinkedIn.

