Après être tombé malade du coronavirus, l’un des acteurs de Kill Bill est décédé

Bien qu’il semble que la pandémie de coronavirus touche à sa fin, le monde souffre toujours des conséquences de cette maladie. Cet après-midi, la triste nouvelle a été annoncée que l’acteur japonais Sonny chiba il a perdu la vie. L’artiste faisait partie de Kill Bill, le film de Quentin Tarantinodans les tomes 1 et 2. Chiba avait 82 ans.







Fiston il avait été infecté fin juillet et avait été admis dans un hôpital au Japon. Depuis, il est soigné, mais une pneumonie qu’il a contractée le 8 août a compliqué son état de santé. Enfin, celui né à Fukuoka, au Japon, est décédé cet après-midi.

More than Kill Bill : une carrière dédiée aux arts martiaux

Sonny chiba acquis une renommée mondiale grâce à ce qui a été fait comme Hattori hanzo, celui responsable de forger les meilleures épées dans le monde de la trahison et de la vengeance de Kill Bill. L’une de ses meilleures feuilles s’est retrouvée entre les mains de Béatrix kiddo (Uma Thurman) et c’est par là qu’il a voulu honorer la mémoire de ses proches tués par Facture (David Carradine) et ses serviteurs.

Avec Kill Bill, Tarantino a rendu hommage au cinéma japonais. (IMDb)



En plus de ce qui a été fait en Kill Bill, l’acteur japonais était connu pour ses rôles dans Le combattant de rue (1974), GI Samouraï (1979) et l’émission de télévision Masque de sept couleurs (1959-1960). Sonny chiba Il s’est d’abord formé comme gymnaste et s’est ensuite perfectionné dans les arts martiaux. Ce sont ces compétences qui l’ont amené à devenir un acteur très recherché pour les productions d’action.

Après ce qui a été fait avec Quentin Tarantino, Sonny chiba eu une autre chance dans l’un des grands réservoirs de Hollywood. L’acteur japonais faisait partie du troisième film de Rapide et furieux, Dérive tokyoïte, où il a donné vie à Kamata. Sa carrière compte plus de 200 productions, dont une à paraître, Lien : Kizuna, sur un détective débutant qui est tué par un ami par la mafia japonaise.

Les fans l’ont viré sur les réseaux

Fans de Sonny chiba Ils n’ont pas mis longtemps à virer l’icône des arts martiaux dans les réseaux. Twitter était rempli de publications qui rendaient hommage à l’artiste et rappelaient ses rôles les plus importants, ainsi que certaines de ses phrases les plus connues, telles que « Si lors de votre voyage vous rencontrez Dieu, Dieu sera coupé. »

