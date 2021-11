Après Encanto : Sur quels autres pays Disney pourrait-il faire un film ?

Charme est le nouveau film de Studios d’animation Walt Disney créé la semaine dernière dans le monde entier et il commence déjà à faire parler, notamment en Amérique latine. Il se trouve que le récent projet de la grande entreprise se concentre sur La Colombie et il contient de nombreux détails qui honorent le pays, tels que les coutumes ou des lieux spécifiques, tels que la route du café.

Plus près dans le temps, nous trouvons le cas de Noix de coco, film de Pixar qui a attiré l’attention lors de son lancement en évoquant spécifiquement le Jour des Morts, une fête traditionnelle de Mexique. Là, nous avons plus de références à la culture de la nation et il est clair que la région a plus de pays qui ont aussi assez pour frapper l’écran avec une histoire similaire. Que pourraient-ils être ?

+ Pays que Disney devrait voir pour faire un film

– Bolivie

En Bolivie, il existe un total de 36 peuples autochtones d’origine et le même nombre de langues reconnues de la nation, l’espagnol, le quechua, l’aymara et le guaraní étant les plus parlées. Disney montre généralement ces côtés sur leurs bandes et leurs festivités folkloriques telles que le Carnaval d’Oruro, l’Entrée du Grand Pouvoir ou l’Entrée de la Vierge d’Urkupiña attirent l’attention. La musique est également un aspect intéressant avec des instruments tels que le charango, la quena, le violon Tarijeño, l’erke, le pututu et le petit tambourin, entre autres. Enfin, les paysages sont aussi un point fort avec les parcs Madidi et Amboró, le lac Titicaca ou le Salar de Uyuni.

– Brésil

Parler du Brésil nous amène immédiatement à penser à l’une des cultures les plus diverses d’Amérique latine en raison de ses flux migratoires en provenance de tous les continents et sa population reflète des éléments indigènes, africains et européens. Bien sûr, la musique est un point reconnu dans le monde entier, puisqu’elle a plusieurs styles tels que la samba, la bossa-nova, l’axé, la lambada, le choro, le forró et la sertaneja, entre autres. Le mythique Carnaval de Rio est la principale fête, mais il en existe d’autres comme Cirio de Nazaré, où se déroule l’une des plus grandes processions catholiques de la planète.

– Argentine

Comme au Brésil, nous trouvons ici une population multiethnique et multiculturelle, étant un pays d’immigration dans le passé, où la plupart des citoyens italiens et espagnols sont arrivés dans le pays et se sont mélangés avec les descendants des peuples d’origine. L’étendue de la religion et de la musique est idéale pour être réunie dans une production Disney, car nous trouvons diverses croyances et genres qui pourraient être pleinement exploités pour le divertissement sur grand écran. Enfin et surtout, l’Argentine a des climats chauds, tempérés et froids, de sorte que sur tout son territoire, il y a de grands paysages qui n’ont rien à voir avec les chutes d’Iguazú, le Cerro de los Siete Colores ou le glacier Perito Moreno.

