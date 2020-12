Après Electro: Doc Ock revient également "Spider-Man 3" retour

Méchants de l’univers Marvel, unissez-vous! Après avoir déjà annoncé que Jamie Foxx reviendra dans le troisième film « Spider-Man » avec Tom Holland dans le rôle du méchant Electro, il y a maintenant un autre ajout « méchant »: Dr. Otto Octavius ​​alias Docteur Octopus célèbre son retour!

Alfred Molina revient dans le Spiderverse: L’acteur, qui était l’antagoniste Doc Ock en 2004 « Spider-Man 2 » avec Tobey Maguire, glissera à nouveau dans le rôle de méchant dans le troisième film de Spidey avec Tom Holland. Le Hollywood Reporter rapporte cette nouvelle insensée.

Trois Spider-Man dans un film?

Avec la participation d’Alfred Molina, le prochain film « Spider-Man » relie trois générations de Spidey différentes. En plus des méchants de Molina de la série de films Tobey Maguire, il y a une réunion avec Electro de Jamie Foxx, qui est déjà apparu dans « The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro » à partir de 2014. À cette époque, Andrew Garfield jouait le héros du titre Peter Parker alias Spider-Man. Maintenant, les deux méchants apparaissent dans le film « Spider-Man » avec Tom Holland. Il ne serait donc pas surprenant que trois incarnations différentes de Spidey soient impliquées dans la prochaine aventure …

Et comme si cela ne suffisait pas, Variety confirme que Benedict Cumberbatch apparaîtra également en tant que Docteur Strange dans la suite encore sans titre de « Spider-Man ».

Le réalisateur Jon Watts, qui était responsable de « Spider-Man: Homecoming » (2017) et « Spider-Man: loin de chez soi » (2019), doit suivre cette distribution en pleine croissance.