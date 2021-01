Après des mois de négociations: Fitbit fait désormais officiellement partie de Google

L’accord est conclu: Fitbit fait désormais partie intégrante de Google. Cependant, cela fait plus d’un an depuis l’annonce du rachat par le géant des moteurs de recherche du fabricant de gadgets de fitness.

Pas étonnant, après tout, que l’accord vaut 2,1 milliards de dollars, c’est pourquoi il n’est pas simplement hors de la table avec une seule signature. Depuis novembre 2019, les deux parties s’assurent que tout le monde est satisfait de la vente et qu’un accord est trouvé.

Les données utilisateur ne sont pas utilisées pour la publicité Google

Dans un communiqué de presse, James Park, PDG et co-fondateur de Fitbit, s’adresse aux utilisateurs et assure que la confidentialité et la protection des données sont la priorité absolue. « Les données que nous collectons et pour quelles raisons resteront transparentes. Google respectera la confidentialité des utilisateurs de Fitbit et a déjà promis aux autorités réglementaires du monde entier de ne pas utiliser les données de santé Fitbit pour les annonces Google et de les utiliser pour les données publicitaires Google. être séparés. «

L’affiliation à Google ouvre de nouvelles opportunités

Pour James Park, c’est un net avantage que son entreprise appartienne désormais à Google. En raison de la taille du groupe, ils ont désormais des opportunités complètement différentes de faire progresser leurs vêtements de fitness. « Nous pourrons développer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement et proposer une gamme plus large de produits encore meilleurs pour répondre à tous les besoins. Grâce aux ressources, aux connaissances et à la plate-forme mondiale de Google, les possibilités sont désormais illimitées. »