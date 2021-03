Après des controverses, les Oscars assouplissent les exigences d’assiduité

Ce 2021, l’annonce des nominés aux prix décernés par le Académie des arts et des sciences du cinéma dans États Unis Ce ne serait pas sans controverse, après le jury du prix (connu dans le monde entier sous le nom de «Prix ​​Oscar”) A annoncé que tous les candidats devraient assister à la cérémonie, excluant l’utilisation des appels vidéo.

Cela générerait une série de discussions et d’accusations de la part de certains des nominés en raison de l’incapacité de faire des voyages transatlantiques dans la situation actuelle de la pandémie, donc aujourd’hui, le jury de la oscar annoncé a été assoupli par le comité d’organisation.

Selon de nouvelles informations de The Hollywood Reporter, tous les nominés ont été contactés et invités à une conversation via Zoom avec les producteurs de l’événement: Steven Soderbergh, Stacey Sher et Jesse Collins, dans lequel de nouvelles informations ont été présentées sur la manière dont l’événement sera diffusé.

Cette réunion intervient après que certains des distributeurs des films nominés ont également soulevé des préoccupations concernant les frais de déplacement élevés pour les non-États-Unis, y compris le réalisateur. Emerald Fennell.

Fennell, nominée pour les prix du «meilleur réalisateur» et du «meilleur scénario original» pour ses débuts »Jeune femme prometteuse», Elle a déclaré lors d’une récente conversation avec Variety qu’elle n’était pas sûre de pouvoir assister à l’événement en raison des restrictions imposées par le Royaume-Uni avec des infractions allant jusqu’à cinq mille livres si vous n’avez pas une bonne raison de voyager.

Jusqu’à présent, les accords conclus lors de cette réunion n’ont pas été divulgués. Pendant ce temps, la 93e tranche de la Prix ​​Oscar continue programmée pour la nuit du dimanche 25 avril 2021.