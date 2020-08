Après des années de cancer: l’acteur Chadwick Boseman est mort

Chadwick Boseman a perdu la bataille contre le cancer. La star de “Black Panther” est décédée au début de la quarantaine. L’acteur américain avait gardé sa maladie secrète du public.

L’acteur Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans seulement des complications d’un cancer du côlon. Des proches de l’Américain ont confirmé un rapport correspondant de l’agence de presse AP sur les réseaux sociaux. Boseman est décédé en présence de sa femme et de sa famille à son domicile près de Los Angeles.

La star de “Black Panther” a reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2016, selon un communiqué. Il lutte contre la maladie depuis quatre ans. “En tant que vrai combattant, Chadwick a tout enduré et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant.” Boseman n’avait jamais parlé publiquement de sa maladie.

Boseman a participé aux films “Da 5 Bloods”, “21 Bridges” et “Marshall”. Il a filmé beaucoup d’entre eux alors qu’il avait subi d’innombrables opérations et chimiothérapie ou qu’il avait dû les endurer, selon le communiqué généralisé. Son plus grand honneur dans sa carrière, cependant, était de mimer le roi T’Challa dans “Black Panther”.

Avec le film de super-héros, Boseman a acquis une renommée internationale en 2018. La salutation “Wakanda Forever” est alors devenue sa marque de fabrique. Son personnage est apparu dans diverses productions Marvel du côté des “Avengers”.