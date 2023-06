Après Culpa Mía : Y aura-t-il des films Culpa Tuya et Culpa Nuestra sur Prime Video ?

in

Après l’arrivée de Culpa Mía, les fans se demandent s’il existe des plans de Prime Video pour continuer la saga. Est-ce déjà en cours d’exécution ou rien encore ?



© Prime VidéoY a-t-il plus de films dans la saga Guilty sur Prime Video ?

Dès ce jeudi 8 juin, les abonnés au service de streaming Première vidéo peut profiter Ma faute, l’adaptation du roman de Mercedes Ron. Comme les fans de l’auteur le savent, ce titre fait partie de la trilogie coupabledont ils font partie Ta faute et notre faute. Est-il prévu de porter ces romans à l’écran ?

« Noah doit quitter sa ville, son petit ami et ses amis pour emménager dans le manoir du nouveau mari de sa mère. Là, elle rencontre son nouveau demi-frère Nick et leurs personnalités s’affrontent dès le début. Mais l’attirance qu’ils ressentent les conduira à vivre une relation interdite, où le caractère rebelle et tourmenté de chacun d’eux va bouleverser leur monde, les faisant tomber éperdument amoureux.pointe vers le synopsis de Ma faute.

+ Y aura-t-il des films Culpa Tuya et Culpa Nuestra sur Prime Video ?

La trilogie coupable Il a atteint plus de 50 vues sur Wattpad et s’est vendu à près d’un million d’exemplaires dans le monde. Devant son succès, vint l’adaptation de Ma fautequi fait déjà fureur sur la plateforme Première vidéo. Si vous voulez savoir ce qui arrivera Ta faute et notre fautenous vous disons que actuellement il y a le plan de continuer la saga à l’écran.

Alex de la Iglesiaqui est producteur de Ma fauteparlé avec la boite à musique et détails de production avancés : « Nous travaillons déjà sur la deuxième et la troisième partie ». Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite, mais elle le sera sûrement bientôt avec les détails que les fans attendent, comme une date de sortie.

Ma faute est venu au streaming Première vidéo Ce jeudi et sur les réseaux sociaux il est devenu l’un des plus commentés ces dernières heures, il ne sera donc pas rare de retrouver le film en tête d’un Top 10. L’histoire met en vedette : Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Victor Varona et Ivan Massaguéentre autres.

