Après Black Widow, Marvel a pris une décision drastique avec Shang-Chi

Shang-Chi et la légende des dix anneaux Ce sera l’une des prochaines premières du Univers cinématographique Marvel, dans quelle sera la récupération du terrain qu’il a perdu en raison de la pandémie de coronavirus en 2020. Le film aura sa première mondiale le 3 septembre et aussi fera partie d’un grand changement au sein du studio et de Disney, après ce qui s’est passé avec Veuve noire.

« Shang-Chi doit faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il se retrouve englouti dans la mystérieuse toile des Dix Anneaux »dit son synopsis officiel. Simu liu jouera le protagoniste de l’histoire, accompagné d’un casting complété par Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

Le 9 juillet de cette année, il est sorti Veuve noire dans les cinémas et sur le service de streaming Disney + simultanément, en espérant un succès retentissant comme dans les productions précédentes, mais le résultat a été complètement négatif, au-delà d’avoir levé plus de 350 millions de dollars. Selon les rapports, de la première à la deuxième semaine, ils ont subi la pire baisse pour un film MCU, et c’est pourquoi ils ont pris la décision drastique de Shang-chi.

Selon les annonces officielles de la franchise et de l’entreprise via les réseaux sociaux, Shang-Chi ne sortira qu’en salles et ne sortira pas sur la plateforme tout comme le film avec Scarlett Johansson. Cela change après L’Association nationale des propriétaires de films (OTAN) a visé Disney +, soulignant que l’accès Premier du streaming était à l’origine de la baisse du box-office et dans la vente de billets.







Bien que le produit puisse être considéré comme un succès pour tout autre film, Force est de constater que ce ne sont pas des chiffres habituels pour Marvel Studios depuis le début de sa saga en 2008. Compte tenu des conséquences des premières en streaming, Shang-Chi pariera votre sortie uniquement dans les salles et là vous pourrez vérifier vos revenus clairement au box-office, à l’heure où la variante Delta du COVID-19 inquiète la population.