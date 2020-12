Après avoir vendu sa division de voitures autonomes, Uber se débarrasse également d’Uber Elevate, ses taxis volants

Il y a 24 heures, Uber a officiellement vendu son activité de voitures autonomes à Aurora et fait maintenant de même avec sa division de taxis volants, Uber Elevate. La société a annoncé un accord avec Joby Aviation pour que ce dernier acquière Uber Elevate. L’accord implique également un investissement d’Uber dans l’entreprise et une coopération mutuelle à moyen terme.





L’activité de taxi aérien a encore le temps de décoller (littéralement et métaphoriquement). Pendant ce temps, de nombreuses entreprises ils se consolident pour être les acteurs majeurs de ce marché. Uber expérimente l’idée depuis des années, mais il semble enfin que cela va mettre ce domaine de côté pour se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment pour cela: la logistique de livraison de nourriture et le transport de passagers.

Suivant ceci, Uber a annoncé qu’il vendait Uber Elevate à Joby Aviation, une société basée en Californie qui développe ses propres taxis VTOL. Bien que les conditions de cette transaction n’aient pas été annoncées, certains détails sont fournis. Par exemple, Uber a accepté d’investir 75 millions de dollars dans l’entreprise, investi auparavant 50 millions de dollars supplémentaires.

En outre, l’accord également permettra à Joby Aviation d’utiliser l’application Uber pour que les clients louent leurs taxis volants. En d’autres termes, l’idée est d’offrir un service complet à la fois par voie terrestre et aérienne aux clients.

Joby Aviation dispose pour l’instant d’un VTOL entièrement électrique d’une capacité de quatre passagers et le pilote. Il peut parcourir environ 240 kilomètres à une vitesse de plus de 300 km / h. Ils estiment qu’ils auront leur service prêt avec les premiers VTOLs qui voleront d’ici 2023. Nous verrons à quel prix chaque voyage.

Deux choses de moins à s’inquiéter chez Uber

Quant à Uber, avec la vente d’Uber Elevate, vous avez déjà deux choses de moins à craindre. Tant la division des voitures autonomes que la division des taxis volants ont nécessité de gros investissements en développement au cours de ces années et encore plus à l’avenir. Se débarrasser à la fois de l’entreprise Vous pouvez vous concentrer sur d’autres secteurs où vous pensez pouvoir être plus rentable.

Avec les taxis volants, la vérité est que Uber avait de grands projets en tête. Il y a un an, il a promis de commencer à fonctionner d’ici 2023 et il y a deux ans, il a présenté ses héliports spectaculaires en tant que concept. Rien de tout cela ne se réalisera, du moins pas sous le nom d’Uber.

Plus d’informations | PR Newswire