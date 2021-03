Après avoir reporté l’examen, une femme explique comment les imperfections ont conduit au diagnostic du cancer de la peau

Les médecins exhortent souvent les patients à ne pas retarder l’obtention des soins médicaux dont ils ont besoin, mais pendant la pandémie de coronavirus, les orientations ont changé. En conséquence, de nombreux Américains ont différé les examens de santé et les dépistages importants, y compris les mammographies, les frottis de Pap, les examens de la prostate et les contrôles cutanés.

Alors que vous pensez peut-être qu’il est plus sûr de rester à la maison, le Dr Jill Hechtman, OB-GYN à Tampa, en Floride, dit qu’il est crucial de ne pas retarder les visites chez le médecin.

Le monde du médecin de 50 ans a bouleversé pendant la pandémie parce qu’elle a ignoré une marque de beauté qui s’était développée sur son visage l’année dernière. Ce qui ressemblait à une petite tache de rousseur s’est avéré être un mélanome invasif. Maintenant, elle montre courageusement ses cicatrices faciales pour exhorter le public à ne pas reporter les examens et les traitements.

La Dre Jill Hechtman a développé une petite tache de rousseur sur son visage il y a environ six mois qui s’est révélée plus tard être un cancer de la peau. AUJOURD’HUI

« Cela ressemblait littéralement à une petite tache de rousseur et cela n’a pas changé depuis très longtemps et j’étais comme, oh, j’ai développé une marque de beauté », a déclaré Hechtman à Kerry Sanders le week-end AUJOURD’HUI samedi. « Et au cours des derniers, je dirais six mois, j’ai commencé à le remarquer un peu plus. »

Hechtman a eu une visite de télémédecine avec son dermatologue qui lui a dit que la marque sur sa joue droite n’était pas grave. Elle-même n’était pas trop inquiète, mais pour être sûre, elle a subi une biopsie.

« J’étais très confiant jusqu’à ce que ce téléphone sonne à 4h58 un mardi après-midi », se souvient Hechtman.

« Et elle a dit: ‘Je ne sais même pas comment vous dire ça mais c’est un mélanome invasif.' »

L’histoire de Hechtman n’est pas inhabituelle. Selon une étude récente du Dana-Farber Cancer Institute, les dépistages du cancer ont chuté de plus de 75% au cours des premiers mois de la pandémie.

Le Dr Toni Choueiri, oncologue à Dana-Farber, a déclaré AUJOURD’HUI qu’il est probable que les cancers soient diagnostiqués à un stade ultérieur en raison d’une baisse des dépistages pendant la pandémie. «En théorie, il y a une crainte que certains des cancers, je ne dirais pas autant ratés, car ils auraient peut-être été diagnostiqués à un stade ultérieur», a-t-il déclaré.

La chose surprenante à propos de l’histoire de Hechtman est qu’elle est elle-même médecin et mariée à un oncologue chirurgical. «Je suis médecin, mais je suis aussi une humaine et j’ai commis une erreur», a-t-elle déclaré. « Et je veux que mon erreur ne soit pas celle des autres. »

Elle espère que montrer la cicatrice sur son visage rappellera aux autres de ne pas retarder la consultation de leur médecin si nécessaire.

« Je pense que cela raconte une histoire plus importante », a déclaré Hechtman. «Je veux que quelqu’un regarde mon visage et dise: ‘Oh mon Dieu, comme, aurait-elle pu faire quelque chose de différent si elle était entrée plus tôt?' »

Hechtman a eu la chance que son cancer mesurait 0,4 millimètre. Si elle était plus grande de 0,3 mm, elle aurait dû subir une chimiothérapie. Pourtant, ses cicatrices resteront à vie.

«Si je peux aider une personne à entrer chez le médecin parce que j’ai fait cette histoire, je serai heureuse», dit-elle.

Si vous avez utilisé la pandémie comme excuse pour éviter les visites médicales, Sanders dit qu’il y a une chose que vous devriez retenir de ceci: « Plus besoin d’attendre, les gars. Il est temps d’aller faire le bilan. »