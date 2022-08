Après avoir quitté le secteur du mobile, LG parie sur ce curieux appareil

in

La firme coréenne veut révolutionner notre maison avec une gamme particulière d’appareils.

LG présentera un dispositif curieux lors de l’IFA à Berlin, qui se tiendra du 2 au 6 septembre dans la capitale allemande. Rien de plus et rien de moins que un purificateur d’air en forme de tableun appareil à l’esthétique bien particulière.

La firme coréenne, devenue l’un des plus grands fabricants mondiaux de téléphonie, a quitté le marché des smartphones au début de l’année dernière. Ce n’était pas une bonne nouvelle un géant aux bornes mythiques à son actif coulaitau moins dans un secteur du paysage technologique.

Cependant, comme nous l’avons appris récemment, il s’agissait d’un retrait opportun. La firme asiatique gagne plus d’argent sans fabriquer de mobiles et peut-être ceci tableau futuriste représente un nouveau succès pour l’entreprise. Ou non.

Ce sont les tables du futur présentées par LG

Ce purificateur d’air original a été fabriqué par plastique réutilisé, plus précisément obtenu à partir d’anciens appareils. Il se décline en plusieurs coloris, avec des formes ovales et arrondies qui visent à rejoindre nos salons. incorpore filtre, dépoussiéreur et désodorisant pour tuer 99,99 % des bactéries de notre maison.

De plus, bien sûr, c’est une table. LG a voulu créer un purificateur qui ne soit pas relégué à une seule tâche, mais peut être mis à profit tous les jours. Il a même des versions avec éclairage, certaines d’entre elles conçues pour notifier des variables telles que la qualité de l’air ou l’intensité du débit. ne pouvait pas manquer un chargeur sans filposez votre mobile sur la table et laissez-le récupérer de l’énergie.

Nul doute que cette table de purification est assez originale, bien que d’autres entreprises comme Ikea vendent déjà des meubles similaires. Une nouvelle étape pour LG pour conquérir nos maisons avec ses appareils, nous verrons jusqu’où cela vous mènera. Encore aucune information sur les prix ou la disponibilitémais nous pourrons la rencontrer dans les prochains jours.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂