Après avoir poursuivi avec succès Oppo et OnePlus en Allemagne, Nokia les poursuit maintenant sur d’autres marchés

13 octobre 2022

Après avoir poursuivi avec succès BBK Electronics et leurs filiales Oppo et OnePlus en Allemagne, la société technologique finlandaise Nokia poursuit maintenant la société chinoise de smartphones sur différents marchés à travers le monde.

En août, Nokia a réussi à obtenir d’un tribunal allemand qu’il interdise à Oppo et OnePlus dans le pays de vendre des appareils 4G et 5G au motif que la technologie BBK electronics et toutes ses filiales comme Oppo et OnePlus utilisaient, enfreignaient la propriété intellectuelle détenue par Nokia.

Le géant finlandais de la technologie Nokia, l’un des premiers fabricants de téléphones mobiles les plus importants, a une tonne de brevets sur la technologie 5G dans son arsenal, et cela s’avère être un énorme casse-tête pour un certain nombre de fabricants chinois de smartphones.

BBK electronics et Nokia ont signé un accord de brevet pluriannuel en 2018 qui a expiré en 2021. Après l’expiration de l’accord, Oppo et OnePlus étaient censés proposer leurs propres technologies, ou renouveler l’accord et le prolonger. Cependant, pour certaines raisons, cela n’a pas pu être fait.

En 2021, Nokia avait déposé un dossier de contrefaçon de brevet plaintes contre Oppo sur plusieurs marchés à travers l’Europe et l’Asie. Le tribunal de district de Mannheim en Allemagne a ordonné aux deux parties de parvenir à un accord en termes de frais de licence, faute de quoi, il serait contraint d’imposer une interdiction de vente sur les smartphones Oppo.

Nokia a signé des accords de licence avec redevances avec Lenovo, Samsung, Xiaomi, Apple, LG et Blackberry, etc., ce n’est donc pas quelque chose avec lequel les fabricants de smartphones ne peuvent pas travailler.

L’une des raisons pour lesquelles Oppo et OnePlus n’ont pas pu conclure un accord de licence peut être due au fait que ces deux fabricants de smartphones s’appuient sur des économies d’échelle pour fonctionner, ce qui signifie qu’ils conservent une très faible marge sur chacun des appareils qu’ils vendent. , mais espèrent gagner beaucoup d’argent, par le nombre d’appareils qu’ils vendent.

S’ils avaient opté pour un accord de licence, ces deux fabricants de smartphones auraient dû payer environ 2,50 euros par appareil vendu. Sur le papier, cela peut ne pas sembler si grave, mais si l’on considère la faible marge bénéficiaire d’Oppo et de OnePlus en Europe, les frais auraient prélevé une part importante de leurs bénéfices.

En juillet de cette année, le tribunal de district de Mannheim en Allemagne s’est prononcé en faveur de Nokia et a conclu qu’Oppo et OnePlus ne disposaient pas de licences valides pour la technologie 5G qu’ils utilisaient dans leurs smartphones.

Nokia a déjà poussé Oppo et OnePlus hors du marché allemand pour violation de brevets après que le tribunal a rejeté deux poursuites consécutives en faveur de la société finlandaise.

Selon un nouveau rapport, Nokia poursuit actuellement Oppo en Australie pour violation du SEP (Service Enablement Platform) de Nokia qui couvre les technologies 4G et 5G. Le tribunal allemand a interrompu les ventes d’Oppo sur la même base, nous pourrions donc voir le même dénouement en Australie et sur d’autres marchés.

