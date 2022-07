Après avoir nettoyé les difficultés de la chaîne d’approvisionnement, Valve accélère l’exécution du Steam Deck.

Le traitement des commandes pour Steam Deck va s’accélérer, selon une nouvelle mise à jour de Soupape, car « de nombreuses lacunes de la chaîne d’approvisionnement qui entravent Steam Deck se résolvent rapidement. » L’entreprise continue en disant qu’elle peut « créer plus de decks plus rapidement que jamais auparavant ».

Bien que les composants spécifiques du Steam Deck qui ont causé le problème de fabrication soient inconnus, il est probable que l’utilisation récente de SSD PCI express 3.0 x2 en plus des disques qui ont été fabriqués selon la spécification d’origine de PCI express 3.0 x4 a facilité la production. À la fin du mois dernier, Valve a déclaré que l’un de ses obstacles à la production était les SSD à bande passante plus élevée. Si vous avez déjà payé votre acompte de 5 € pour un Deck, votre commande est « solidement » prévue pour une livraison au cours du quatrième trimestre 2022 (octobre à décembre) et, sauf urgence majeure, vous pouvez vous attendre à la recevoir cette année. Toutes les commandes Deck ultérieures rempliront bientôt cette fenêtre de livraison et commenceront à se prolonger l’année suivante. De plus, les clients qui devaient auparavant cesser d’utiliser Deck Heck « après le troisième trimestre 2022 » ont vu leurs commandes accélérées et devraient commencer à recevoir leurs e-mails d’achat d’ici la fin septembre.

Cependant, je dois encore attendre, en tant que Tyler Colp, un collègue écrivain PC Gamer, et moi-même sommes coincés dans le vide Deckless jusqu’au quatrième trimestre. La relative assurance que nos nouvelles consoles seront disponibles d’ici la fin de l’année est toujours bonne. Il est rare de recevoir de bonnes nouvelles dans ce monde, et c’est particulièrement peu probable en ce qui concerne les délais d’exécution des produits.

Même après toutes ces années, je préfère toujours le modèle commercial de Valve au nouvel enfer du scalping des GPU et des consoles. Tout le monde recevant une place dans la ligne est une promesse d’une sorte d’équité. Le philosophe en moi veut faire valoir que nous pourrions bénéficier d’une satisfaction différée en ce qui concerne nos jeux vidéo et nos jouets également. Deck Heck pourrait en fait développer une certaine personnalité.