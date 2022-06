Après avoir gagné avec Johnny Depp, Camille Vasquez pourrait atteindre la télévision

in

célébrités

Camille Vasquez a été l’une des grandes protagonistes du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, pour lequel elle a acquis une renommée mondiale. Connaître toutes les propositions que vous avez reçues.

© GettyJohnny Depp et Camille Vasquez

Après six semaines de témoignages croisés, de déclarations et tout un monde qui le suit, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a pris fin. Il y a eu des jours de pure polémique autour des deux acteurs qui ont fait face à cette bataille juridique pour diffamation. Bien sûr, selon le verdict final, les deux ont commis une diffamation, mais celui qui doit indemniser son adversaire est le protagoniste de Aquaman.

En effet, selon le jury, c’était Amber Heard la première à commettre cet acte. A tel point que cela indique que le vainqueur officiel du procès est Johnny Depp. Cependant, il convient de noter qu’au-delà de ce qui s’est passé entre les protagonistes de ladite confrontation, le processus judiciaire a consacré de nouvelles stars. Parmi eux se trouve Camille Vasquezqui a officié en tant qu’avocat de Depp.

L’avocate, âgée de seulement 37 ans, a captivé l’auditoire par sa ténacité lors des interrogatoires Ambre Entendu et pour la façon dont il a réussi à la confondre lors de ses déclarations. En effet, grâce à cela, il est devenu une grande célébrité sur les réseaux sociaux où le public n’a cessé de l’applaudir. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, cette confrontation et son rôle dans celle-ci l’ont amenée à grandir à pas de géant dans sa carrière.

C’est que, comme l’annonce la firme dans laquelle elle travaille, Brun Rudnick, Camille Vasquez a cessé d’être associé pour être promu associé. « Nous sommes honorés d’annoncer que Camille Vasquez a été promue associée. Elle a joué un rôle clé dans l’équipe de litige qui a remporté un verdict du jury la semaine dernière pour l’acteur Johnny Depp dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard.», indique le communiqué officiel du cabinet d’avocats.

Cependant, l’énorme retentissement que Vasquez a tiré de ce procès l’a non seulement amenée à gagner un nouveau poste au travail, mais aussi Le New York Post Il a déclaré que l’avocat avait reçu des offres pour travailler à la télévision. Comme l’a partagé ledit média, Camille aurait reçu différentes propositions pour atteindre le petit écran, mais pour l’instant elle n’en a accepté aucune. Bien sûr, les producteurs la considèrent déjà comme une nouvelle star hollywoodienne.

