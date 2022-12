Après avoir échoué au box-office, Strange World débarque sur Disney+

Les téléspectateurs du monde entier pourront bientôt voir »Monde étrange » dans le confort de votre maison via Disney +. Le dernier film d’animation Disney Il sera disponible dans le catalogue de la plateforme de streaming le 23 décembre.

Malgré de bonnes critiques de la part des téléspectateurs et des critiques, »Strange World » a été considéré comme un flop dans les cinémas du monde entier. Le 61e film de Walt Disney Animation Studios a rapporté un total de 53,5 millions de dollars sur un budget de 135 millions de dollars, Disney perdant un total de 100 millions de dollars en raison d’une mauvaise réception.

»Strange World » suit une famille légendaire d’explorateurs qui embarquent sur une terre mystérieuse peuplée de formes de vie surréalistes pour empêcher une source d’énergie connue sous le nom de Pando de perdre toute son énergie. L’histoire s’est démarquée des téléspectateurs pour son caractère inclusif

Alors qu’on ne sait pas encore si Disney avait préparé l’arrivée de »Strange World » pour Disney+ en ces dates de Noël, beaucoup pensent que son échec au box-office a fait que la décision a été prise sans hésitation. » Strange World » n’a gagné que 18,6 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, alors qu’il était prévu qu’il rapporte entre 30 et 40 millions de dollars.

Auparavant, Disney avait connu un grand succès avec ses sorties de la saison de Noël, avec »Charm » en 2021, »Ralph Breaks the Internet » en 2018 et »Moana » en 2016. L’une des principales causes de That »Strange World » n’a pas reçu un très bon accueil, en raison de la mauvaise publicité que Disney a mise en place dans le film, beaucoup passant inaperçus à sa sortie.

Ce n’est pas le seul film d’animation de Disney à avoir sous-performé au box-office en 2022. Auparavant, »Lightyear » de Pixar, un spin-off de la franchise »Toy Story », n’avait pas non plus réussi à lever seulement 225 millions de dollars avec un budget de 200 millions de dollars.

D’autre part, » Turning Red », le film d’animation de Disney qui a également été présenté en première cette année, a été acclamé par le public, étant un succès sur Disney + et devenant le film numéro 1 après sa première sur le service de streaming. .

»Strange World » présente de nombreux grands acteurs dans leur langue d’origine, dont Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White et Gabrielle Union. Le film sortira sur Disney+ le 23 décembre.