Après Audi. BMW dit une évolution technologique épuisée et quitte la Formule E

Après la surprise appelée Audi, voilà, la Formule E perd sa deuxième équipe en seulement trois jours. Cette fois, BMW, qui, dans un communiqué court et laconique, vient d’annoncer la fin de sa présence au championnat du monde FE, déjà à la fin de la saison prochaine.

Tout en reconnaissant le potentiel de la Formule E en tant que laboratoire pour le développement de nouvelles technologies, que la marque bavaroise suppose avoir appliqué à ses véhicules au quotidien, BMW considère que, «au regard des avancées réalisées dans le domaine des transmissions électriques, le groupe BMW considère qu’il a épuisé toutes les possibilités de développer davantage cette technologie en Formule E, pour une application future dans ses modèles ».

Pour autant, le constructeur munichois ne manque pas de souligner le fait que «les mêmes ingénieurs chargés du développement des transmissions pour les véhicules électriques de production, sont aussi ceux responsables des transmissions dans les voitures de course», dans ce qu’on peut voir aussi au profit de l’investissement réalisé jusqu’ici par la marque dans ce concours.

Dans le communiqué, BMW souligne également les progrès réalisés dans des domaines tels que «la gestion et l’efficacité énergétiques», les «logiciels d’électronique de puissance», ainsi que la «densité de puissance des moteurs électriques».

Pour terminer et justifier, également, la décision d’abandonner la Formule E, changement stratégique annoncé au sein du groupe, en matière de mobilité électrique, et qui passe par un renforcement des ambitions dans ce domaine. Plus précisément, avec l’objectif d’atteindre la fin de 2021, avec plus d’un million de véhicules électrifiés vendus. Ce chiffre devrait atteindre sept millions d’ici 2030, dont les deux tiers devraient être 100% électriques.

Cependant, malgré cette décision, on s’attend à ce que l’équipe BMW i Andretti Motorsport ne manque pas de débuter, vers le milieu de la saison, l’évolution du système de propulsion électrique actuel de la BMW iFE.21. Même parce que et avec le départ à la fin de la saison 2021, l’équipe n’est plus soumise à la limitation, résultant de la maîtrise des coûts, de simplement pouvoir faire une évolution de l’unité motrice, au cours des deux prochaines saisons.

