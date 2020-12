Après Arecibo, la NASA ne sait pas ce qui va suivre pour le radar planétaire

Le radiotélescope massif de l’Observatoire d’Arecibo s’est effondré; avec elle est devenu un outil crucial pour comprendre les risques d’astéroïdes sur Terre – et il faudrait une initiative gouvernementale sérieuse pour le remplacer.

Avant que l’installation ne subisse des dommages irréversibles dans une série de pannes de câbles cette année, l’observatoire d’Arecibo était le système radar planétaire le plus puissant de la Terre. Les astronomes ne peuvent pas utiliser le radar pour découvrir de nouveaux astéroïdes, mais les données fournies par ces systèmes peuvent donner aux scientifiques les détails sur la taille, la forme et l’emplacement d’un objet dont ils ont besoin pour mieux évaluer et plus rapidement la menace que des astéroïdes individuels pourraient représenter pour la Terre.

« C’est une chose difficile à prendre [down] une installation emblématique comme celle-ci qui a tant fourni à la communauté de la radioastronomie et des radars planétaires pendant tant de décennies; c’est vraiment triste à voir « , a déclaré Lindley Johnson, qui dirige le bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, lors d’une réunion virtuelle du comité consultatif planétaire de la NASA tenue le 30 novembre, la veille de l’effondrement de la structure. » Ce n’est certainement pas une situation idéale, mais Je pense que cela se résume vraiment à, il est temps de vraiment passer à l’investissement dans une nouvelle capacité de radar planétaire. »

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Il y a deux complications clés en jeu lorsqu’il s’agit d’investir dans la capacité du radar planétaire.

L’une est bureaucratique: le radar planétaire doit être réalisé à partir de la surface de la Terre. Et tandis que la NASA dirige le travail axé sur les astéroïdes dans le pays, la National Science Foundation (NSF) des États-Unis dirige les observations au sol du gouvernement fédéral, tout comme l’Observatoire d’Arecibo; La NASA a simplement payé le temps d’observation sur le système radar. À la seule exception de l’installation de télescope infrarouge de la NASA à Hawaï, toutes les installations d’observation de l’agence se trouvent dans l’espace.

(Ceci est également compliqué. Techniquement, l’autre installation radar planétaire du monde, à Goldstone en Californie, est gérée par la NASA, mais c’est parce que son devoir principal est de communiquer avec les engins spatiaux traversant le système solaire. L’installation radar a récemment terminé une mise à niveau et est retour aux observations normales, bien qu’il ait un horaire moins flexible qu’Arecibo et ne puisse pas voir les objets aussi loin de la Terre.)

« La façon dont nos agences sont chargées, les observations au sol relèvent de la responsabilité de la NSF », a déclaré Lori Glaze, qui dirige la Division des sciences planétaires de la NASA, lors de la même réunion. « Ce n’est pas du ressort de la NASA. »

Une deuxième complication est le coût. Un faisceau radar aussi puissant que celui d’Arecibo nécessite à la fois un émetteur puissant et une énorme parabole radio, dont aucun n’est bon marché.

Pris ensemble, les défis signifient que la NASA devrait probablement conclure des accords avec un ou plusieurs homologues gouvernementaux avant qu’un nouveau système de radar planétaire ne soit mis en ligne.

«Ce genre de chose nécessite vraiment un partenariat d’agences», a déclaré Johnson, ajoutant qu’Arecibo lui-même avait ses racines dans un partenariat dirigé par le ministère de la Défense. Quelque chose de similaire pourrait relancer le radar planétaire, a-t-il déclaré. « Nous avons certainement une opportunité et un intérêt à nous associer à l’US Space Force sur un système radar plus performant. » La branche militaire s’intéresse à la technologie comme moyen de suivre les satellites entre la Terre et la Lune, a-t-il ajouté.

Une réduction du radar planétaire ne frappe pas au cœur du système de défense planétaire de la NASA, qui se concentre sur la découverte et le suivi d’astéroïdes relativement gros qui se rapprochent relativement de la Terre. Le repérage de ces objets repose sur des installations qui détectent la lumière optique et infrarouge et balaient de grandes parties du ciel assez régulièrement pour remarquer qu’un nouveau point se déplaçant rapidement apparaît sur le fond des étoiles.

Le radar ne peut pas faire cela; il faut que les scientifiques aient une bonne idée de l’endroit précis où se trouve l’objet qu’ils veulent étudier, afin qu’ils puissent pointer le faisceau radar étroit suffisamment précisément pour rebondir sur l’objet. Au lieu de cela, les experts en défense planétaire utilisent le radar pour tracer plus rapidement l’orbite d’un objet plus loin dans le futur et pour déterminer les caractéristiques de l’objet telles que sa forme et sa densité qui pourraient affecter les tentatives de dévier un astéroïde s’il semble être sur la bonne voie pour impacter la Terre.

« En ce qui concerne la défense planétaire et la NEO [near-Earth object] les observations sont concernées, ce n’est qu’un léger impact négatif », a déclaré Johnson à propos de la perte du système radar d’Arecibo.« Cela n’affecte pas du tout notre taux de découverte d’objets proches de la Terre, cela n’a qu’un impact sur les opportunités que nous avons de caractériser ces objets. «

Données radar d’un astéroïde surnommé Phaethon capturées par l’Observatoire d’Arecibo en décembre 2017. (Crédit d’image: Observatoire Arecibo / NASA / NSF)

Néanmoins, les données radar sont agréables à avoir – et certainement le genre de chose que Johnson souhaiterait pour la communauté de la défense planétaire.

L’observatoire Green Bank en Virginie-Occidentale prévoyait déjà d’ajouter une capacité radar à son antenne radio principale avant la perte d’Arecibo, selon les scientifiques, bien que le système, comme celui de Goldstone, ne reproduise pas les compétences spécifiques d’Arecibo. Et même cette nouvelle capacité s’appuierait sur une installation existante, plutôt que de partir de zéro, ce qui comporte à la fois des avantages et des risques.

« Dans un monde parfait, je rechercherais une nouvelle capacité de radar planétaire », a déclaré Johnson, avant même l’effondrement final d’Arecibo. «Essayer de maintenir ces anciennes installations en fonctionnement – elles nécessitent beaucoup d’entretien.»

Mais une nouvelle capacité ne signifierait pas une copie du plat emblématique d’Arecibo, a-t-il souligné. « Il est vraiment temps de se pencher sur la prochaine génération de capacités de radar planétaire », a-t-il déclaré, en émettant notamment l’hypothèse qu’un éventail de paraboles pourrait être une approche plus attrayante maintenant que la seule parabole massive d’Arecibo.

« La technologie a évolué depuis les 30, 40 ans où la capacité radar a été installée à Arecibo », a déclaré Johnson. « Nous devons en profiter. »

