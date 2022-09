Après Apple, Samsung apportera également une connectivité satellite d’urgence à certains appareils Galaxy

20 septembre 2022 11:53:21 IST

L’une des plus grosses annonces d’Apple lors de leur événement « Far Out », lorsqu’ils ont lancé la série iPhone 14, était la nouvelle fonctionnalité de connectivité par satellite d’urgence qu’ils ont annoncée. Cela ne fait aucun doute, mais c’était l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes et les plus percutantes qu’Apple a ajoutées à ses smartphones cette année.

On dirait que Samsung suivra le mouvement et offrira une fonctionnalité similaire.

Comme prévu, les principaux fabricants de smartphones Android vont également ajouter cette fonctionnalité à leurs prochains smartphones. Nous avons appris plus tôt ce mois-ci que Google activera bientôt cette fonctionnalité sur Androidafin que les fabricants puissent mettre le matériel nécessaire dans leurs appareils, bien que nous ne sachions toujours pas si la prochaine série Pixel 7 aura cette fonctionnalité ou non.

Un rapport récent suggère que le géant technologique sud-coréen cherche à intégrer cette fonctionnalité dans ses smartphones haut de gamme d’ici l’année prochaine. Selon toute vraisemblance, il sera limité à leurs appareils phares, on peut donc s’attendre à voir la fonctionnalité en premier dans la prochaine série Samsung Galaxy S23.

Pendant ce temps, certains rapports affirment également que Huawei introduira également la fonctionnalité dans la prochaine série Mate 50. Cependant, il convient de noter que de nombreux pays ont interdit les appareils Huawei, y compris le matériel réseau et les smartphones pour des raisons de sécurité, il devrait donc être intéressant de voir comment cela se passe.

Samsung est pressenti pour s’associer à Elon Musk pour apporter cette fonctionnalité aux appareils Galaxy. Les services Starlink Satellite de Musk sont disponibles dans de nombreux pays et cela aiderait le géant technologique sud-coréen à s’exécuter sans tracas.

Apple, d’autre part, s’est associé à Globalstar pour sa fonction de connectivité satellite SOS d’urgence et commencera à se déployer au Canada et aux États-Unis d’ici la fin de cette année. D’autres pays peuvent commencer à prendre en charge la fonctionnalité, en fonction des gouvernements locaux, une fois que certaines obligations et exigences légales sont remplies.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂