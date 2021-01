Après «  Apollo 11  »: un nouveau court métrage entre en «  quarantaine  » après le premier atterrissage sur la lune

Bien avant que des millions de personnes du monde entier ne s’isolent pour se protéger contre une pandémie, trois astronautes ont passé 21 jours à l’écart du reste du monde après avoir été exposés à la lune .

« Apollo 11: Quarantine », un nouveau court métrage de l’équipe derrière le long métrage documentaire « Apollo 11 », raconte l’histoire moins connue qui a suivi le premier atterrissage historique sur la lune. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont entrés en quarantaine pour protéger le reste de l’humanité contre d’éventuels «germes lunaires» et pour préserver les roches lunaires qu’ils ont retournées avec eux contre la contamination par la vie sur Terre.

« Je suis honoré de travailler à nouveau avec autant de cinéastes talentueux et les équipes innovantes de NEON, CNN Films et IMAX », a déclaré Todd Douglas Miller, « Apollo 11 » et « Apollo 11: Quarantine », réalisateur et producteur, dans un communiqué publié par NEON jeudi (14 janvier). « Et [I am] très enthousiaste pour le public de découvrir une partie peu connue de l’histoire – un message d’espoir durable en ces temps sans précédent. «

Comme « Apollo 11 », « Apollo 11: Quarantine » présente des images grand format de 70 mm jamais vues auparavant. découvert parmi les fonds des Archives nationales . Le nouveau film de 23 minutes renonce également à un narrateur ou à des interviews modernes pour permettre à l’audio et aux images d’archives de la NASA de créer une expérience immersive, ramenant le spectateur dans les événements de l’été 1969 et en quarantaine avec les astronautes.

Co-présenté par NEON et CNN Films, « Apollo 11: Quarantine » sera sorti exclusivement en IMAX cinémas à partir du 29 janvier dans certains endroits. Le film sera ensuite disponible en streaming via des services à la demande premium à partir du 5 février.

Miller a produit « Apollo 11: Quarantine » avec Laura Kirby-Miller, Thomas Baxley Petersen et Evan Krauss. Les producteurs exécutifs étaient Amy Entelis et Courtney Sexton pour CNN Films, Josh Braun pour Submarine et Tom Quinn pour NEON.