Après Across the Spider-Verse : Quand sortira Spider-Man : Beyond the Spider-Verse ?

Cinéma

La première de Across the Spider-Verse est arrivée, mais les fans savent qu’il y a encore plus de Miles Morales et de ses collègues. Découvrez quand la prochaine chose arrivera!



© Sony Pictures AnimationQuand arrivera le nouveau Spider-Man animé ?

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est disponible dans les salles du monde entier à partir de ce jeudi 1er juin, date très attendue par les fans de merveille et le personnage, puisque le premier opus avait généré un grand phénomène, au point de remporter un Oscar. L’histoire de super-héros continue et il y en aura d’autres, puisque c’est confirmé Au-delà du vers d’araignée.

Le nouvel épisode se déroule un an après les événements connus, où Miles Morales est approché par Gwen Stacy pour accomplir une mission visant à sauver chaque univers Spider-People de « The Stain », un méchant dangereux qui pourrait provoquer une catastrophe catastrophique. Maintenant, le jeune homme est mis au défi de parcourir le multivers, où il rencontre ses protecteurs et plus de personnes avec ses capacités.

+Quand est sorti Spider-Man : Beyond the Spider-Verse ?

Comme nous le prévoyons, dans l’aperçu de À travers le vers d’araignée Il avait été annoncé qu’il y aurait un autre long métrage, donc le fandom aurait de nouvelles histoires à explorer avec le protagoniste. La bonne nouvelle est aussi que cette nouvelle version n’est pas loin, puisque Sony Pictures a confirmé que Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse sortira le 29 mars 2024.

Pour le moment un synopsis n’a pas été avancé, mais nous devons vous informer que Au-delà du vers d’araignée a été annoncé comme une deuxième partie de À travers le vers d’araignée, donc la prémisse de ce qui a été vu continuerait. C’est l’aboutissement de ce qui a été établi et demandera une conclusion. Il n’a pas été confirmé si cette trilogie arriverait à son terme ou si elle pouvait continuer d’une autre manière.

Il a également été officialisé Shameik Moore remettra sa voix à Miles Morales et que Jason Schwarzman il jouerait à nouveau Jonathan Ohnn / La Mancha. De la même manière, on s’attend également à ce qu’ils reviennent Hailee Seinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Oscar Isaac, Greta Lee, Issa Rae et Daniel Kaluuya.

