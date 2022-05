Après à tous les garçons que j’ai aimés : ce que fait Lana Condor

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Netflix est en train de tourner un film de Warner Bros. Pictures. Ce sont tous ses plans pour 2022.

© GettyLana Condor à la soirée post-Oscar 2022.

Joyeux anniversaire Lana Condor ! le chiffre de Netflix fête aujourd’hui ses 25 ans avec un palmarès impressionnant et un avenir prometteur. Et c’est qu’étant juste une adolescente, l’actrice a réussi à faire ses débuts rien de moins que dans la franchise de X Men pour ensuite faire le grand saut et devenir l’un des visages du géant du streaming aux mains de À tous les garçons que j’ai aimés avant. À quoi cela ressemble-t-il aujourd’hui ?

Lana Condor est née 11 mai 1997 au Vietnam. C’est à cette époque que Bob Condor, nominé pour le prix Pullitzer et ancien vice-président de Yahoo! Sports, a décidé de l’adopter avec sa femme Mary Carol. C’est ainsi qu’il grandit avec son frère Arthur à Chicago, puis à Washington, plus tard à New York et enfin à Santa Monica. C’est ainsi qu’il passe par différentes écoles qui lui permettent de se former en tant qu’artiste.

Le ballet, l’improvisation et le jeu d’acteur ne sont que quelques-unes des disciplines dans lesquelles il s’est essayé. Mais la grande opportunité de sa vie est venue quand elle a été convoquée pour jouer Jubilation Lee dans X-Men : Apocalypseréalisé par Bryan Singer et sorti en 2016. Depuis, les rôles n’ont cessé d’arriver dans des films tels que Journée des patriotes Oui Amoureux du lycée. Jusqu’en 2018, Netflix accueillait la plateforme avec le personnage qui allait tout changer.

C’est qu’elle a été choisie pour jouer Lara Jean dans la trilogie romantique À tous les garçons que j’ai aimés avant, basé sur le roman pour jeunes adultes de Jenny Lean. De cette façon, il a réussi à participer à des films tels que Alita : Battle Angel, Nuit d’été, Nuit de filles et des séries comme Classe mortelle. Mais… que fait-il exactement maintenant ? Quant au professionnel, le film est en plein tournage Coyotes contre. acmédans lequel il jouera pour Warner Bros. Pictures aux côtés de John Cena et Will Forte.

Mais, en réalité, sa tête est très dévouée à sa vie personnelle. C’est juste… qu’il a annoncé ses fiançailles ! L’actrice a rencontré Anthony De La Tour en 2015 aux Emmy Awards et ils ont rapidement commencé à se fréquenter. Depuis, ils sont devenus inséparables et cette année ils ont assuré qu’ils planifiaient leur mariage. Pour ses 25 ans, De La Torre a dédié quelques mots à sa fiancée sur Instagram : « Vous êtes si généreux, aimant, altruiste, aimable, travailleur, puissant, sexy, intelligent, inspirant et solidaire que ceux d’entre nous dans votre vie ont de la chance. Merci d’exister”.

